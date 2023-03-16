Банду рэкетиров задержали в Кызылорде (видео)

По данным полиции, они неоднократно принимали участие в криминальных разборках за передел сфер влияния в охранной деятельности, а также вынуждали владельцев увеселительных заведений принимать их покровительство.

Кадр из видео

В ходе спецоперации департамента по борьбе с организованной преступностью МВД в Кызылорде пресечена преступная деятельность группы, оказывающей влияние на криминогенную обстановку в городе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Задержаны 10 подозреваемых.

По данным полиции, они неоднократно принимали участие в криминальных разборках за передел сфер влияния в охранной деятельности.

«Намеренно создавали конфликтные ситуации в увеселительных заведениях и вынуждали владельцев принимать их покровительство.

Установлена их причастность к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство», - рассказали в МВД.

Также отмечается, что подозреваемые «неоднократно публиковали в социальных сетях видеоролики с использованием огнестрельного оружия в общественных местах, демонстрировавшие вседозволенность и безнаказанность».

«Проведено более 20 обысковых мероприятий, изъяты боеприпасы, холодное оружие и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается», - проинформировали полицейские.