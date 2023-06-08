Барс Диего агитирует за ЗОЖ

Масштабное событие собрало на стадионе «Динамо» более двух тысяч человек. Все началось с торжественного парада, в котором приняли участие гости и спортсмены. Поддержать и поздравить детей приехал олимпийский чемпион 2016 года на дистанции 200 м брассом Дмитрий Баландин.

Перед началом забега участникам разъяснили правила и разделили на команды. Каждая группа пробежала дистанции 600 и 800 метров. Мастерство юных бегунов оценивали профессиональные судьи. Победителей и призеров наградили кубками, медалями, грамотами и памятными подарками. В дополнение к этому всех участников соревнований ждал еще один приятный бонус – вкусное мороженое.

Масштабный спортивный праздник помимо забега включил в себя множество различных активностей, сопровож­давшихся концертной программой: игру в дартс, асыки, эстафету, сборку-разборку АКМ, арқан тартыс, мастер-классы по разным видам спорта.

Перед организаторами спартакиады стояли важнейшие цели – популяризация национальных и массовых видов спорта, а также здорового образа жизни среди подростков и молодежи досуговых центров города, привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой. Талисманом события стал барс по имени Диего, который поддерживал всех его участников и дарил отличное настроение.

Отметим, все соревнования в рамках спартакиады будут проходить поэтапно в течение июня и включат такие виды спорта, как мини-футбол, боулинг, настольный теннис и стритбол.