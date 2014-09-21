"Барыс" обыграл новокузнецкий "Металлург"

Хоккейный клуб "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги обыграл "Металлург" из Новокузнецка, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.После неудачной гостевой серии "Барыса" зрители во Дворце спорта "Казахстан" ждали от любимого клуба только победы. Несмотря на множество опасных моментов в первом периоде, команды так и не отличились забитыми голами. Вторая 20-минутка началась резво. Сначала на 2 минуты удалили нашего нападающего Андрея Гаврилина, и тем не менее опаснейший момент произошел у ворот противника, но реализовать его не получилось. Потом удаление было уже у гостей. На 2-й минуте наказали Никиту Камалова. Но и в игре 4 на 4 никому из команд забить в эти минуты не удалось, как, впрочем, и во 2-м периоде в целом. На 51-й минуте казахстанская команда получила 4 минуты игры в большинстве. За опасную игру высоко поднятой клюшкой был удален Михаил Куклев. Но реализовать преимущество у "Барыса" не получилось. После этого игра плавно перешла в дополнительное время. На первой минуте овертайма за подножку удалили на 2 минуты нападающего гостей Никиту Камалова, но забросить шайбу и здесь не получилось. Все решилось на 64-й минуте игры. Победную шайбу забросил Брэндон Баченски. Итоговый счет – 1:0.Отметим, что "Барыс" в этом матче играл без своего наставника Андрея Назарова. Спортивно–дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал главного тренера астанчан на 6 матчей из-за неприличного жеста, показанного им в матче против владивостокского "Адмирала".