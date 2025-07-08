Через шесть лет после пожара, 20 сентября доступ откроют к смотровой площадке на высоте 69 метров, откуда виден весь Париж

Фото: t.me/europulse

Чтобы подняться туда, нужно преодолеть 420 ступеней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Европульс

Билеты поступят в продажу в начале сентября и будут стоить 16 евро. Из-за большого спроса попасть в башни можно только по предварительному онлайн-бронированию.

Общее число посетителей ограничат до 400 тысяч человек в год.

Сам собор открыли для богослужений еще в декабре прошлого года. Реставрация продолжается, но основные работы по укреплению башен и площадки уже завершены.