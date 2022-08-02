Бауржан Аленов назначен начальником ДП Алматинской области

Департамент полиции Алматинской области возглавил полковник полиции Бауржан Аленов, сообщает Kazpravda.kz.

"По согласованию с Администрацией Президента на должность начальника департамента полиции Алматинской области назначен полковник полиции Бауржан Аленов. Нового начальника личному составу представил первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Марат Кожаев", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Полковник полиции Аленов Бауржан Толегенович родился 8 ноября 1976 года в Кокшетауской области. Образование - юриспруденция, магистр юридических наук. Окончил в 2004 году Юридический институт "Фемида", в 2012 году получил степень магистра в Карагандинском Юридическом институте.

Службу в ОВД Аленов начал с мая 1997 года. Трудовую деятельность проходил на различных должностях.

23.05.1997 - 16.08.1999 - Полицейский батальона полиции УГСО при ГУВД г. Кокшетау;

16.08.1999 - 27.10.2000 - Командир отделения взвода охраны ДГП №7 РГП "Арнайы полиция";

27.10.2000 - 29.01.2001 - Полицейский-кавалерист отдела административной полиции УВД г. Кокшетау;

29.01.2001 - 19.06.2002 - Полицейский, командир отделения батальона патрульной полиции УВД г. Кокшетау;

19.06.2002 - 09.09.2004 - Оперуполномоченный, старший оперуполномоченный оперативно-поискового отделения ОКП УВД г. Кокшетау;

09.09.2004 - 01.02.2007 - Начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений ОКП УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области;

01.02.2007 - 02.08.2007 - И.о. заместителя начальника отдела криминальной полиции УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области;

02.08.2007 - 21.01.2010 - Начальник отдела по разработке и разобщению преступных сообществ УБОП ДВД Акмолинской области;

21.01.2010 - 14.04.2011 - Заместитель начальника УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области по оперативной работе;

14.04.2011 - 27.07.2013 - Начальник отдела внутренних дел Зерендинского района ДВД Акмолинской области;

27.07.2013 - 25.11.2013 - Начальник УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области;

25.11.2013 - 27.02.2014 - Зачислен в распоряжение ДВД Акмолинской области;

27.02.2014 - 24.12.2015 - Начальник отдела внутренних дел Кызылжарского района ДВД Северо-Казахстанской области;

30.12.2015 - 13.04.2018 - Заместитель начальника Департамента внутренних дел Акмолинской области;

13.04.2018 - 26.10.2018 - Первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Акмолинской области;

26.10.2018 - 22.05.2019 - Первый заместитель начальника Департамента полиции Акмолинской области;

22.05.2019 – 23.07.2020 - Заместитель начальника Департамента полиции Акмолинской области (по оперативной работе);

23.07.2020-30.11.2020 - Заместитель начальника Седьмого департамента МВД Республики Казахстан (по оперативной работе);

30.11.2020-01.01.2021 - Начальник Седьмого департамента МВД Республики Казахстан;

01.01.2021- 01.08.2022 - Начальник Департамента оперативной службы МВД Республики Казахстан.

02.08.2022 – по настоящее время начальник Департамента полиции Алматинской области.