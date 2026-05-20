На стыке творчества и технологий

Цифровизация
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

ИИ помогает реализовывать большие проекты при малых затратах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Алматы по праву называют центром креативной индустрии страны. С этим тезисом согласен руководитель ИИ отдела компании AIALA Production Дамир Абдрахманов. Их команда в составе режиссеров, сценаристов и продюсеров занимается созданием медиапродукта на стыке кино и рекламы с использованием искусственного интеллекта. Сам Дамир, выпускник КИМЭПа, сегодня осваивает азы режиссерской профессии в New York Film Academy Kazakhstan, которая с прошлого года работает в Каскелене. Открытие этого учебного заведения, считает он, стало прорывом в деле подготовки профессиональных кадров.

– Практические занятия, съемки, командная работа – здесь мы получаем много полезных профессиональных навыков. Ведь кино – это не только творчество, но и сложный рабочий процесс. И если ты этим не «горишь», то не выдержишь в этой сфере, – говорит Дамир.

В последние годы с помощью искусственного интеллекта AIALA Production создает качест­венные продукты при небольших затратах. Первым заметным проектом в этой линейке стал YouTube-канал «Айгуль» на казахском языке. Цифровой аватар ведущей, визуальный ряд, озвучка – все делалось с помощью ИИ.

Накопив опыт, команда вышла на рынок коммерческой рекламы. Сегодня в ее портфолио есть кейсы с крупными банками и IT-компаниями Казахстана. При этом Дамир отмечает, что, несмот­ря на технологический уклон, в основе их работы по-прежнему остается творчество. Для них искусственный интеллект – это инструмент, который помогает реализовывать большие проекты без крупных затрат. В Алматы, считает он, складываются наиболее благоприятные условия для развития креативных индустрий.

– В нашем мегаполисе сосредоточен самый активный рынок среднего и крупного бизнеса. При этом здесь всегда развивалась творческая среда, формировались культура и музыкальное искусство. Сейчас очень интерес­ное время, когда творчество и финансы нуждаются друг в друге. Клиентам нужен креативный продукт, особенно в маркетинге. И это сотрудничество продиктовано самой жизнью, – рассуждает режиссер.

Сегодня команда уделяет особое внимание развитию анимации. Творческий коллектив приступил к работе над полнометражным анимационным фильмом. ИИ в этом процессе – полноправный партнер. Фильм ориентирован на подростковую аудиторию и основан на казахской мифологии.

Сюжет строится вокруг молодого героя, который сталкивается с трудностями и преодолевает их. Это современный взгляд на традиционные ценности. Проект задуман в двух форматах на ­казахском языке. Первый – сериал из 10 эпизодов по 8–10 минут, второй – полный метр хрономет­ражом в 60–90 минут.

Несмотря на активное использование ИИ, Дамир подчеркивает, что полностью заменить человека технологии пока не могут.

– Художники и классическая рисовка никуда не исчезли, поэтому совместная работа – человек плюс технологии – существенно сокращает и удешевляет процесс производства. С новыми ин­струментами скорость создания увеличивается в несколько раз, и за два-три месяца можно сделать качественный мультфильм, – говорит он.

Предприниматели все чаще обращают внимание на культурные проекты. Бизнес хорошо чувствует тренды, которые существуют в обществе, уверен мой собеседник. Если есть интерес аудитории, значит, у проекта есть и коммерческий потенциал.

– Надо признать, что киноиндустрия – жесткая и конкурентная среда. Если проект не приносит прибыль, его сразу закрывают, – отметил он.

В Казахстане развитие креативных индустрий сейчас находится на подъеме. У нас много талантливой молодежи, которая свободна в своем творчестве. Дамир часто читает в различных пабликах: «Казахи – лучшие!», «Как вы так стильно снимаете?». Это касается рекламы, музыкальных клипов и кино. Многие наши режиссеры уже работают на международном уровне. Один из них – Айсултан Сеитов.

Свое же вдохновение Дамир черпает на улицах Алматы:

– Я люблю гулять по городу, изучать архитектуру старого центра, подмечать интересные детали. Алматы сам как большая киносцена...

#Алматы #цифровизация #ИИ #Дамир Абдрахманов #AIALA Production

