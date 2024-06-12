Бег делает мир чище и добрее

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Людмила Макаренко

В третий раз состоялись детские состязания Аlmaly Run

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Эти массовые спортивные состязания становятся благотворительными, их идея распространяется далеко за рамки приобщения подрастающего поколения к здоровому образу жизни. Подобные акции возвращают в социум гуманистические нормы взаимовыручки, доброжелательности и ответственного поведения.

– Мы верим, что бег делает людей добрее, и стараемся поделиться этой мыслью с как можно большим количеством детей, – говорит Сергей Апенко, основатель и владелец компании M-Line Property Management, которая управляет спортивными сооружениями мегаполиса. – И Аlmaly Run нам кажется одним из самых успешных форматов, он позитивный, добрый, созидательный, с большим количеством подарков и сюрпризов.

Инициатива проводить большой спортивный праздник в начале лета исходила от известной в городе детской школы бега Young Runner. Отличительной особенностью этого сообщества стало то, что здесь воспитывают не только будущих чемпионов. Группы может посещать любой ребенок, даже если ему не «светят» великие спортивные победы. А вот работает с детьми команда профессиональных тренеров и наставников, что уже гарантирует добротную спортивную подготовку и, соответственно, успехи в других сферах жизни ребят: учебе, коммуникации со сверстниками, формировании характера и здоровых привычек.

Вот и участие в забегах Аlmaly Run открыто для всех желающих, достаточно пройти регистрацию на интернет-ресурсе школы. В этом году было предложено более двух десятков стартовых пакетов: забеги на разные дистанции для различных возрастных групп от трех до 12 лет. Вакансии в слотах разобрали за три дня, и в итоге на старты вышли около тысячи юных бегунов. Одна из дистанций была отдана детям с особенными потребностями.

– Это не соревнование за призовые места, нам не важно определить победителей, поэтому все пришедшие на финиш получают медаль участника, – поясняет Сергей Апенко. – У нас другие приоритеты: вовлечение детей в активный образ жизни, обмен энергией через бег и просто радость общения.

Организаторы каждый год отмечают растущий спрос на такой формат спортивного досуга, поэтому задумываются, как увеличить охват участников.

– Да, мы видим очень большой интерес, на праздник приходят целыми семьями, это нравится и детям, и взрос­лым. Будем вовлекать в спорт все большее число детей и их родителей через подобные мероприя­тия, – обещает представитель оргкомитета.

Детский праздник по обыкновению щедро поддерживают партнеры, так что на одной площадке удается собрать основные элементы современного спортивного ивента. Здесь и производители полезных напитков, и дистрибьюторы снаряжения и одежды для спорта, и сервисы уличной еды и, конечно, множество развлечений и забав. Ну а какой ребенок откажется получить витаминный лимонад в обмен на удачное попадание мячом в корзину? Или как пройти мимо велотренажера, покрутив педали которого можно переработать в труху пластиковую бутылку?

Третий год подряд в благотворительном забеге участвует Алматинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Мейірім». Директор частного фонда, обеспечивающего его деятельность, Елена Кузембаева убеждена, что спорт для его воспитанников – не просто одна из форм социализации, он в буквальном смысле ставит на ноги детей с серьезными диагнозами.

– Сегодня я счастлива, потому что вижу наших деток, которые самостоятельно идут по беговой дорожке, а ведь еще в прошлом году они передвигались на коляс­ках, – говорит Елена Анатольевна. – Вот и наш мальчик Бекбулат сделал свои первые шаги, участвуя в забеге. Разве это не счастье? А сколько мы видели эмоций у болельщиков – как они поддерживали родителей, которые бежали, неся на руках своих малышей. И как старались наши ребятишки!

Старт на дистанции для детей с особенными потребностями на Аlmaly Run-2024 оказался самым многочисленным и необычным. В стартовые ворота встали 54 воспитанника реабилитационного центра. И пусть не все это смогли сделать сами: кого-то катили родители в коляске, кого-то несли на руках, а кто-то мужественно и решительно шагал по мягкому покрытию дорожки самостоятельно, все равно это был забег мощной и сплоченной команды.

Комплексный медико-социальный центр «Мейірім», который отметил свое 20-летие, в большей мере ориентирован на реабилитацию и адаптацию в обществе детей с проблемами здоровья. В его работе принята установка: маленьким людям с особенными потребностями нужны не столько академи­ческие знания, сколько возможность быть независимыми во взрослой жизни.

– И этому мы способствуем, – утверждает Елена Кузембаева. – В своем центре продвигаем социальные модели реабилитации для того, чтобы было больше инклюзии в нашем обществе, больше социальной адаптации детей через спорт, творчество, музыку. Вот посмотрите, сегодня проводим благотворительную ярмарку – предлагаем футболки, шопперы, платки, которые выполнены на основе работ наших детей. Создавать эксклюзивные лимитированные коллекции подобной продукции – добрая традиция. Таким образом мы делимся теплом наших сердец.

Уникальность детского спортивного праздника Аlmaly Run, конечно же, и в его инклюзивнос­ти. Среда, в которой особенных людей принимают без оговорок и предосторожности – а именно такая тенденция сегодня отчетливо просматривается – формирует экологию общества равных возможностей. А именно в таком обществе дети с особыми данными достигают потрясающих вершин.

#Спорт #экология #забег #детские состязания #Аlmaly Run

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