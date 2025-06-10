Бектенов дал поручения по обеспечению комфортных условий для иностранных туристов

Правительство,Туризм
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Как он отметил, Казахстан всегда славился своим гостеприимством, и нужно приложить все усилия, чтобы сохранить это преимущество

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов дал ряд поручений по обеспечению комфортного и безопасного пребывания туристов в РК, сообщает Kazpravda.kz

В частности, Министерству туризма и спорта совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено расширить функционал национального туристского портала, миграционного сервиса eQonaq, сервисов такси и других полезных ресурсов для туристов.

Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранению поручено усилить меры безопасности для туристов, а также проработать вопрос внедрения многоязычной горячей линии для обращений иностранных граждан.

Министерству туризма совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручено в недельный срок разработать комплекс мер по обеспечению благоприятного и безопасного пребывания иностранных туристов в Казахстане.

Глава кабмина отметил необходимость обеспечения благоприятных условий для туристов, начиная от прибытия, по всему маршруту пребывания и до момента отбытия, а также предоставления высокого уровня сервиса и безопасности в отелях и других местах притяжения туристов.

Бектенов подчеркнул, что следует адаптировать турпродукты под конкретные туристские группы, особенно в приграничных регионах.

«Это касается не только деятельности малого и среднего бизнеса, но и цифровых продуктов. На туристических локациях должна быть качественная мобильная связь и интернет. В отелях и других местах притяжения туристов необходимо уделять внимание высокому уровню сервиса и безопасности, адекватности ценовой политики. Необходимо обеспечить благоприятные условия для туристов, начиная от прибытия, по всему маршруту пребывания и до момента отбытия», — отметил Олжас Бектенов.

Данную работу поручено совместно проводить Министерству туризма, МВД, МЧС и акиматам.

«Особенно это касается мест повышенного риска. Надо взять на контроль инвентаризацию горного снаряжения и экипировки, повышение знаний техники безопасности туристов, создания инфраструктуры, направленной как на обеспечение удобств туристам, так и их безопасности», — подчеркнул премьер.

#туристы #Бектенов #поручения

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