Бектенов доложил Токаеву о ликвидации последствий паводков

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов доложил президенту, что работа по ликвидации последствий паводков и оказанию всемерной помощи пострадавшим гражданам ведется под непосредственным контролем правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По словам премьера, на сегодня 61 352 человека уже вернулись в свои дома. Жителям, которые остаются в эвакуационных пунктах (5 452 человека), оказывают всю необходимую помощь.

В частности, по состоянию на 20 мая свыше 26 тысяч семей (всего поступило 32 655 заявлений) получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге. Данная работа полностью завершена в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и областях Абай, Улытау. В Северо-Казахстанской области выплату получили 6 090 семей, в Костанайской – 4 085 семей, в Атырауской – 3 730 семей.

Кроме того, начата работа по обеспечению жильем жителей пострадавших районов. На сегодня 239 семей получили новые дома и квартиры, из них 146 – в Костанайской области, 57 – в Акмолинской, 28 – в Актюбинской, 6 – в Карагандинской, 2 – в Павлодарской.

Глава правительства также проинформировал о строительстве 873 новых домов для пострадавших граждан. В частности, ведется строительство 357 домов в Западно-Казахстанской области, 88 – в Костанайской, 153 – в Актюбинской, 70 – в Атырауской, 200 – в Северо-Казахстанской, 5 – в Павлодарской.

На текущую дату 891 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья на общую сумму в 1,9 млрд тенге.

В целом, в пострадавших регионах обследовано 11 137 жилых домов, по 7 863 объектам оценка завершена.

Олжас Бектенов отметил, что по мере завершения оценки пострадавшим жителям осуществляются выплаты дополнительной компенсации для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге.

Бизнес также не остался без внимания государства. Определены механизмы и уже начата работа по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. Привлечены дополнительные ресурсы для оперативной оценки утраченного жилья и имущества.