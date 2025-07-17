Бектенов: Допустивших несанкционированные посевы влагоемких культур чиновников накажут

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам прохождения вегетационного периода и обеспечения южных регионов страны поливной водой в рамках исполнения поставленных Президентом задач по устойчивому развитию сельского хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

С докладом о ситуации на местах выступил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, заслушаны акимы Туркестанской, Кызылординской областей.

На совещании обсуждена текущая водохозяйственная обстановка в южных регионах. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в настоящее время объем воды в водохранилищах составляет 19,2 млрд м³. Отмечено, что 98% объема поливной воды используется в пяти южных областях — Жетісу, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской, где осуществляется орошение 1,2 млн га угодий.

Согласно утвержденному плану, на текущий поливной сезон в указанных регионах планируется подать 10,1 млрд м³ воды. По состоянию на 15 июля т.г. уже забрано 7 млрд м³, до конца вегетации предполагается забрать еще 3,1 млрд м³.  По данным РГП «Казгидромет», текущий поливной сезон продолжается в условиях дефицита осадков в южных регионах страны.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов доложил, что в Алматинской области и Жетісу обеспечена стабильная ситуация с водоснабжением сельскохозяйственных угодий. В целях повышения оперативности и улучшения эффективности водообеспечения в этих регионах работает командированная группа представителей Министерства и РГП «Казводхоз».

По Жамбылской области вегетационный период проходит в плановом режиме. Водохозяйственная обстановка в Шу-Таласском бассейне остается стабильной и находится под постоянным мониторингом. На текущий поливной сезон совокупный плановый объем водоподачи по бассейну рек Шу и Талас с апреля по сентябрь 2025 года составляет 625 млн м³. С начала июля подключена подпитывающая насосная станция на реке Шу в селе Кайнар Кордайского района, что позволило увеличить подачу воды в нижележащие участки. Кроме того, силами филиала РГП «Казводхоз» была произведена очистка участка реки Шу.

В Туркестанской и Кызылординской областях вегетационный период в текущем году начался на 20 дней раньше среднегодовых сроков. В условиях пониженной влажности верхнего слоя почвы водопотребление сельскохозяйственных культур на начальном этапе увеличилось в среднем на 50%, что создало дополнительную нагрузку на источники орошения.

Внедрена система поочередного и ночного полива, что позволило оптимизировать расход воды и обеспечить равномерное орошение сельскохозяйственных угодий. Активно применяется повторное использование коллекторно-дренажной воды, способствующее экономии водных ресурсов и снижению антропогенной нагрузки на экосистему. Подключен вертикальный дренаж и насосные агрегаты, что обеспечивает стабилизацию уровня грунтовых вод и повышает эффективность мелиоративных мероприятий на орошаемых землях. Для координации работы по водообеспечению аграриев в Туркестанской области находятся заместители председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.

В ходе совещания министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов также доложил о выявленных фактах несанкционированных посевов влагоемких культур в Туркестанской области, а также незаконного расходования воды в южных регионах.

Олжас Бектенов поручил обеспечить жесткий контроль за рациональным использованием имеющихся водных ресурсов и не допускать подобных фактов впредь. Перед акиматом Туркестанской области поставлена задача заблаговременно принять соответствующие меры для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения. Подчеркнута необходимость перехода к упреждающему управлению водными рисками с акцентом на эффективность и экономию, межведомственное взаимодействие. Должностные лица, допустившие несанкционированные посевы влагоемких культур будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, на совещании рассмотрены принимаемые меры по использованию ресурсов месторождений подземных вод для обеспечения питьевой водой населения Атырауской и Мангистауской областей.

#регионы #вода #Бектенов #посев

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