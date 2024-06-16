Бектенов: «Курбан айт напоминает нам о вечных ценностях – милосердии, бескорыстии и великодушии»

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«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Курбан айт! Этот светлый праздник, который сегодня отмечается во всем мире, напоминает нам о вечных ценностях – милосердии, бескорыстии, великодушии, сострадании и уважении к окружающим. Благие деяния в дни Курбан айта пробуждают высокие чувства и наполняют сердца теплом и благодарностью», - сказал Бектенов.

Священный праздник, отметил премьер, сближает не только наши семьи, но и целые народы, способствуя укреплению единства и духовных ценностей в обществе.