Бектенов: «Курбан айт напоминает нам о вечных ценностях – милосердии, бескорыстии и великодушии»

Правительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Курбан айт! Этот светлый праздник, который сегодня отмечается во всем мире, напоминает нам о вечных ценностях – милосердии, бескорыстии, великодушии, сострадании и уважении к окружающим. Благие деяния в дни Курбан айта пробуждают высокие чувства и наполняют сердца теплом и благодарностью», - сказал Бектенов.

Священный праздник, отметил премьер, сближает не только наши семьи, но и целые народы, способствуя укреплению единства и духовных ценностей в обществе.

«Уважаемые казахстанцы! Пусть будут приняты все ваши добрые дела, молитвы и чистые помыслы! Желаю мира, добра и благополучия всем нашим согражданам! Тепла, уюта и процветания – каждому дому! Құрбан айт қабыл болсын!» - говорится в поздравлении главы Кабмина РК.

#поздравление #Курбан айт #Олжас Бектенов

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