Бектенов обратил внимание КТЖ на проблему задержек поездов

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поднял вопрос о задержках пассажирских поездов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

По данным пресс-службы правительства, отмечен рост обращений граждан по поводу нарушений графика прибытия железнодорожного транспорта.

Председатель правления АО НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев отметил, что ситуация находится на особом контроле, а опоздания вызваны текущим ремонтом железнодорожных путей.

«Данная ситуация связана с ремонтом дорог и безопасностью пассажиров. За последние 2 года мы увеличили объемы ремонтных работ в 2-3 раза. Приносим извинения за причиненные неудобства перед пассажирами», — пояснил Нурлан Сауранбаев.

Глава КТЖ доложил о проводимой компанией работе. По его данным, казахстанское содержание в товарах и услугах составляет 85%. Контейнерные транзитные перевозки демонстрируют стабильный рост: за 3 года объемы увеличились на 30%.

Напомним, 24 ноября на перегоне Көкпекті – Нұра железнодорожники обнаружили хищение болтов скрепления с внутренней стороны рельс на участке протяженностью 500 метров. В результате похищения 131 скрепления возникла угроза безопасности движения поездов.