Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с основателем Phygital International доктором Рене Фазелем и генеральным директором организации Нис Хаттом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Внимание уделено развитию фиджитал-спорта как перспективного направления, объединяющего физическую активность и цифровые технологии. Обсуждены вопросы проведения в 2026 году в Казахстане международного турнира «Игры будущего».

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов доложил, что подготовка ведется согласно утвержденному плану. Согласно данным Федерации киберспорта РК, на сегодня свыше 1,5 млн казахстанцев активно занимаются киберспортом. Организация в Астане высокотехнологичного международного события будет способствовать дальнейшей популяризации среди молодежи нового спортивного формата. Участники встречи подтвердили намерения по укреплению сотрудничества в области развития фиджитал-спорта.

Phygital International работает в партнерстве со Всемирным сообществом Phygital (WPC), в которую входит 98 стран мира. WPC занимается разработкой правил и стандартов для фиджитал-дисциплин, организацией региональных и национальных отборочных турниров для участия в международном турнире «Игры Будущего» (Games of the Future). Объединяет специалистов из различных областей, включая спорт, цифровые технологии и маркетинг.