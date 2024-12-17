Бектенов отчитался перед президентом по показателям экономического развития

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о ходе исполнения поручений по обеспечению экономического роста и совершенствованию социальной политики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщил Олжас Бектенов, рост ВВП за январь-ноябрь текущего года составил 4,4%. В рамках диверсификации экономики поступательный рост достигнут в сферах сельского хозяйства (13,4%), строительства (10,3%), торговли (8,2%), транспорта (8,1%), обрабатывающей промышленности (5,3%), в т.ч. металлургии (7,2%) и машиностроения (6,9%), химической промышленности (8,4%), а также информации и связи (5,3%).

Рост экономики в текущем году полностью обеспечен развитием ненефтяного сектора (5,1%). Вместе с тем недостижение прогнозных показателей добычи нефти отразилось на общих темпах развития экономики.

Глава государства был проинформирован, что в результате принятых мер по поддержке отечественных производителей и стимулированию глубокой переработки экспорт обработанных товаров вырос на 10,2%, составив 23,3 млрд долларов. Импорт товаров снижен на 3,3%.

Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,1%, при этом наибольший прирост также отмечается в несырьевых отраслях.

Президенту были представлены планы дальнейшего повышения деловой активности и усиления работы по улучшению качества жизни в регионах.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по повышению положительной динамики в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной отрасли. Ряд поручений дан по привлечению инвестиций, модернизации социальной и инженерной инфраструктуры, импортозамещению и обеспечению контроля над стабильностью цен на социально значимые продукты питания.