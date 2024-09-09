Бектенов доложил президенту о развитии экономики Казахстана

Экономика , Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президент заслушал доклад о социально-экономической ситуации в стране, ходе уборочной кампании и темпах восстановления жилья в регионах, пострадавших в результате паводков.

По словам Олжаса Бектенова, в этом году основными драйверами экономического развития стали обрабатывающая промышленность и строительная отрасль. В сельском хозяйстве также наблюдается значительный рост. По основным зерновым культурам по стране убрано порядка 4,5 млн га, или 27%. При средней урожайности 15 центнеров с гектара намолочено около 6,6 млн тонн зерна, что выше показателей прошлого года на 40%. Отгрузка удешевленного дизельного топлива ведется согласно графику.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об обеспечении жильем пострадавших от паводков жителей. 7 463 семьям было предоставлено новое жилье. На завершающей стадии строительства находятся 479 домов. Кроме того, компенсация на ремонт была выплачена 9 171 семьям.

По итогам встречи глава государства, подчеркнув важность проводимой работы, дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.    

 

#Токаев #экономика #Бектенов #отчет

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