Бектенов рассказал президенту о строительстве жилья для пострадавших от паводков

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Премьер-министр Олжас Бектенов доложил о планомерной работе по ликвидации последствий паводков и реализации мер поддержки пострадавших граждан. Единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 30 770 семей на общую сумму свыше 11 млрд тенге. Усиленно ведется работа по обеспечению жителей пострадавших регионов жильем. Всего обследовано 15 103 жилых дома, по 11 186 объектам оценка завершена.

На сегодня 432 семьи получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья. 225 домов (квартир) предоставлены жителям Костанайской, 83 – Акмолинской, 76 – Актюбинской, 40 – Северо-Казахстанской, 6 – Карагандинской, 2 – Павлодарской областей.

Глава правительства рассказал о строительстве для пострадавших граждан 1862 новых домов: 394 дома строятся в Западно-Казахстанской области, 184 – в Костанайской, 48 – в Атырауской, 494 – в Актюбинской, 273 – в Акмолинской, 500 – в Северо-Казахстанской, 5 – в Павлодарской. 2 947 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья.

Он проинформировал о выплате пострадавшим семьям дополнительной помощи в размере до 150 МРП для приобретения утраченных предметов первой необходимости: 4115 семей получили компенсацию на общую сумму в 1 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 2,3 млрд тенге.

Также премьер отчитался о работе по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. Региональными комиссиями рассмотрены и по итогам обследования одобрены 12 заявок субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму около 21 млн тенге: горячая линия о порядке возмещения и подачи документов действует по номеру 1432. Работа продолжается. Согласно предварительной оценке, в результате паводков пострадал 731 субъект бизнеса.