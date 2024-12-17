Бектенов: Отечественная экономика растет за счет несырьевого сектора

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь-ноябрь 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр отметил, что на сегодня экономика страны находится на траектории роста.

«Сегодня я доложил главе государства о текущей экономической ситуации в стране. По итогам 11 месяцев прирост ВВП составил 4,4%. Как вы знаете, сохраняется спад в нефтяном секторе. В этом году нефти добыто на 2 млн тонн меньше. В то же время отечественная экономика растет за счет несырьевого сектора. Это говорит о растущей диверсификации экономики. Президент дал конкретные поручения по дальнейшему экономическому развитию», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечена эффективность принимаемых мер по стимулированию экономической активности. Так, рост в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве и транспорте превысил годовые плановые показатели.

Олжас Бектенов обратил внимание на необходимость задействовать резервы по отстающим отраслям.

На заседании правительства озвучены показатели экономического развития в разрезе регионов. Лидерами роста стали Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская и Туркестанская области, а также города Астана и Шымкент.

Наименьшие показатели достигнуты в Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Ұлытау. Акимам данных регионов поручено принять меры для изменения ситуации.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что необходимы новые подходы для активизации социально-экономического развития регионов. Вместе с тем важно обеспечить системную координацию хода исполнения программных документов – соответствующее поручение дано заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву. Отмечена необходимость усиления работы по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию постоянных рабочих мест.

Также он дал поручения по инвестпроектам.

«Мы имеем четкие контуры дальнейшего инвестиционного развития. Но привлечение инвестиций – это только половина задачи. Не менее важная часть – это качественное сопровождение проектов, решение возникающих проблем и обеспечение их успешной реализации», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечена необходимость решения проблем инвесторов в ручном режиме. Для привлечения инвестиций и производств с высокой добавленной стоимостью важно обеспечить доступность готовой инфраструктуры. В связи со слабой вовлеченностью акиматов в финансирование подведения коммуникаций дано поручение регионам учитывать выделение средств на строительство инфраструктуры к промышленным площадкам.