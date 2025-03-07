Бектенов поручил активизировать работу по либерализации экономики

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам либерализации экономики и приватизации. Сокращение государственного участия в экономических процессах и расширение конкуренции реализуется в рамках соответствующего указа президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Рассмотрен ход исполнения Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы и обсуждены меры по повышению эффективности работы.

Завершена ревизия и актуализация данных реестра государственного имущества. В рамках дальнейшего совершенствования процесса приватизации внесены изменения в правила продажи объектов, включая внедрение «электронного кошелька» для обеспечения гарантийных взносов, увеличение времени подачи заявок на участие в торгах, а также публикацию извещений о продаже на дополнительных ресурсах. Кроме того, разработаны поправки в Закон «О государственном имуществе», которые предусматривают отказ от прямых продаж и передачу имущества исключительно через аукционы. Для обеспечения прозрачности механизма предоставления земель оцифровано 100% сельхозземель, за исключением пустынных и полупустынных территорий.

На сегодня внесены поправки в административное законодательство, направленные на защиту бизнеса от необоснованного вмешательства.

По данным Министерства финансов, в настоящее время 392 объекта государственной собственности и квазигоссектора на сумму 918,3 млрд тенге переданы в конкурентную среду, 69 объектов направлены на реорганизацию/ликвидацию. Кроме того, 21 объект находится на торгах и 155 на предпродажной подготовке.

По итогам совещания премьер-министр поручил активизировать работу по либерализации экономики, в том числе посредством расширения охватываемых направлений.