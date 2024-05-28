Премьер поручил до конца недели завершить оценку ущерба пострадавшим от паводков

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова вне повестки был рассмотрен вопрос ликвидации последствий паводков в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Были отмечены низкие темпы обследования в отдельных регионах. К примеру, в Западно-Казахстанской области при 4 тыс. подтопленных домов обследовано 2 176 (54%), проведена оценка по 770 домам. В Актюбинской области обследовано 3 679 домов (73%), проведена оценка 1673 домов.

Акиматами Атырауской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей практически завершены работы по обследованию и оценке пострадавших домов. В целом по стране более 9 тыс. домов подлежат восстановлению. 4 315 признаны аварийными.

Регионами начато строительство 1 847 домов и квартир, на вторичном рынке планируется приобрести 3 417 единиц жилья. С учетом короткого строительного сезона дома и квартиры планируется передать пострадавшим казахстанцам к началу учебного года.