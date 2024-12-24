Бектенов поручил обеспечить безопасность в использовании ИИ

По его словам, следует предусмотреть соответствующие законодательные меры и нормативно-правовые акты, регулирующие его использование

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов уделил особое внимание разработке единых подходов по доступности данных в информационных системах государственных органов для дальнейшего использования и развития искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Министерству цифрового развития поручено совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регламентировать работу по сбору, хранению и защите данных для обеспечения их актуальности и достоверности.

Руководитель правительства отметил важность прозрачной и безопасной работы с использованием технологий ИИ.

«Следует предусмотреть соответствующие законодательные меры и нормативно-правовые акты, регулирующие его использование, включая защиту персональных данных, вопросы кибербезопасности, ответственности за решения, принятые с использованием искусственного интеллекта, а также этические нормы», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, Министерству цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручено выработать конкретные меры поддержки предприятий, реализующих и внедряющих цифровые технологии и искусственный интеллект.