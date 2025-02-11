Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на контроль за распределением топлива для аграриев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Министерства энергетики, уже выделено свыше 400 тыс. тонн льготного ГСМ.

«Министерствам энергетики, сельского хозяйства и акиматам областей обеспечить контроль за поставками удешевленного топлива в установленных объемах. Акиматам в недельный срок представить полные данные по региональным операторам. В отношении компаний и физических лиц, допускающих нецелевую реализацию распределенного топлива, поручаю принимать самые жесткие меры», — подчеркнул он.

Министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден график поставки 401 тыс. тонн дизтоплива для весенне-полевых работ. Период доставки – с 1 февраля по 30 июня текущего года.

По информации главы Минэнерго Алмасадама Саткалиева, в последние два года цена на дизтопливо удерживалась на уровне 228 тенге за литр, с учетом НДС у сельскохозтоваропроизводителей она доходила до 250 тенге за литр. При этом маржа операторов поставок достигала 22 тенге за литр, что значительно выше, чем у автозаправочных станций при меньших операционных затратах.