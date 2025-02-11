Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ

Сельское хозяйство,Правительство
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📌Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на контроль за распределением топлива для аграриев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Министерства энергетики, уже выделено свыше 400 тыс. тонн льготного ГСМ.  

«Министерствам энергетики, сельского хозяйства и акиматам областей обеспечить контроль за поставками удешевленного топлива в установленных объемах. Акиматам в недельный срок представить полные данные по региональным операторам. В отношении компаний и физических лиц, допускающих нецелевую реализацию распределенного топлива, поручаю принимать самые жесткие меры», — подчеркнул он.

Министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден график поставки 401 тыс. тонн дизтоплива для весенне-полевых работ. Период доставки – с 1 февраля по 30 июня текущего года.

По информации главы Минэнерго Алмасадама Саткалиева, в последние два года цена на дизтопливо удерживалась на уровне 228 тенге за литр, с учетом НДС у сельскохозтоваропроизводителей она доходила до 250 тенге за литр. При этом маржа операторов поставок достигала 22 тенге за литр, что значительно выше, чем у автозаправочных станций при меньших операционных затратах. 

«30 января 2025 года отменено государственное регулирование цен на АИ-92 и дизтопливо. Рекомендуемая Министерством энергетики цена дизтоплива составляет 232 тенге за литр до станции назначения в регионах. Конечная стоимость устанавливается региональными операторами и может составить 254 тенге, что все равно дешевле на 45 тенге или на 15% от розничных цен АЗС. По мере поднятия цены на заправках цена будет подниматься пропорционально. Дисконт 15 % от цены АЗС останется неизменным», – отметил Алмасадам Саткалиев.

#Правительство #Бектенов #ГСМ

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