Бектенов поручил ужесточить наказание за утечку персональных данных

Киберугрозы,Правительство
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Дана Аменова
корреспондент

Глава Кабмина высказался о росте случаев интернет-мошенничества

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость ужесточения наказания за утечку персональных данных, сообщает Kazpravda.kz

«Особое внимание следует уделить защите персональных данных и цифровой безопасности. Министерству цифровизации совместно с заинтересованными госорганами необходимо на постоянной основе вести работу по повышению ответственности специалистов, работающих с персональными данными. Необходимо ужесточить наказания за нарушения в данной сфере»,  подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр также акцентировал внимание на том, что отсутствие централизованного мониторинга в процессе оказания госуслуг повышает риски утечки данных, приводит к росту случаев интернет-мошенничества. В связи с этим госорганы должны до конца года завершить подключение всех информационных систем к сервису контроля доступа к персональным данным.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев доложил, что в противодействие онлайн-мошенничеству вовлечены все заинтересованные госорганы и правоохранительные структуры. На сегодня запущен госсервис контроля доступа к персональным данным. К нему подключено более 70% государственных информационных систем. Сервис разрешает доступ к данным только при получении согласия гражданина. Созданы информационные интернет-ресурсы Сitizensec.kz и NomadGuard.kz. Созданы антифрод-центры для выявления и блокирования звонков мошенников. Они интегрированы с антифрод-центром Нац банка.

«Вводится биометрическая регистрация при покупке новых SIM-карт, а также ответственность за незаконную передачу SIM-карт третьим лицам. Запущен и активно используется населением сервис «Стоп-кредит»,   отметил министр.

Кроме того, законодательно ужесточена ответственность за нарушение защиты персональных данных и незаконное использование SIM-боксов. Также для усложнения действий мошенников разработан еще ряд мер, которые сейчас находятся на рассмотрении депутатов Парламента.

#безопасность #наказание #Бектенов #утечка #персональные данные

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