В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил завершить кормозаготовительную кампанию до 1 октября для бесперебойного обеспечения в зимний период, сообщает Kazpravda.kz

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«Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов в срок до 1 октября завершить кормозаготовительную кампанию для бесперебойного обеспечения сельхозживотных в зимний период», - указал глава кабмина

Вместе с тем Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами и организациями необходимо проработать вопрос внедрения новых направлений льготного кредитования животноводства на приобретение племенного маточного поголовья в рамках имеющихся ресурсов.