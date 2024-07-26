Премьер-министр посетил аварийную ТЭЦ в Семее

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава правительства Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в область Абай проконтролировал ход модернизации аварийной ТЭЦ в городе Семей, а также проверил состояние инженерной инфраструктуры и готовность к отопительному периоду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Премьер-министру доложили о ситуации и планах по развитию энергетической отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в целом. Область Абай входит в число регионов «красной зоны». Степень износа тепловых сетей по области достигает 64,2%.

Во время посещения Олжас Бектенов ознакомился с результатами ремонтных работ на ТЭЦ-1. В частности, проведена модернизация четвертого котла водогрейной котельной и насосной группы. Теплоисточник с 90-летней историей включен в перечень объектов «красной зоны», при этом на сегодня является крупнейшим в городе. ТЭЦ-1 входит в состав ГКП «Теплокоммунэнерго». К предприятию также относятся 76 тепловых пунктов и 21 котельная, которые обеспечивают теплом более 70 тыс. абонентов. С учетом активного жилищного строительства и высокого износа существующих теплосетей отмечается дефицит тепловой и электрической мощности.

В настоящее время теплоснабжение левого и правого берегов города Семей автономное. ТЭЦ-1 обеспечивает теплом жителей левобережья, на правом берегу данную функцию выполняет 21 котельная.

Глава правительства напомнил о старте реализации проекта по строительству ТЭЦ-3 и подводящих магистральных сетей. Запуск планируется в 3 этапа – вплоть до 2030 года. На сегодня ведется разработка технико-экономического обоснования. После ввода в эксплуатацию ТЭЦ-3 котельные будут работать в режиме насосно-фильтровых станций, то есть доставлять тепловую энергию непосредственно в дома. Кроме того, будет решена проблема дефицита, который на сегодня составляет 146,99 Гкал/час на правом берегу.

С учетом интенсивной застройки района Карагайлы, где в текущем году планируется ввод в эксплуатацию 44 многоквартирных жилых домов, школы на 1200 мест и нефрологического центра, Премьеру презентовали проект строительства блочно-модульной котельной мощностью 21,5 Гкал/час. Работы по возведению энергетического объекта стоимостью порядка 5,9 млрд тенге начаты за счет средств застройщика.

«Ситуация с теплоснабжением в области Абай и городе Семей в частности – критическая. По износу инженерных сетей и состоянию местной ТЭЦ регион относится к «красной зоне». Провести качественную модернизацию теплоисточников с завершением до конца текущего года - поручение главы государства. Правительство держит вопрос на особом контроле», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Дан ряд поручений по модернизации тепловых сетей, профилактике аварийных ситуаций, снижению износа и повышению эксплуатационных качеств инфраструктуры. Министерствам энергетики, финансов поручено проработать механизм финансирования строительства магистральных сетей от ТЭЦ-3.