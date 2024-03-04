Бектенов посетит с рабочим визитом Россию и Узбекистан

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В марте запланированы рабочие визиты главы правительства РК Олжаса Бектенова в Российскую Федерацию и Республику Узбекистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Фото: пресс-служба правительства РК

В Москве состоятся переговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в узком и расширенном форматах. Стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, а также обсудят меры дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

В Ташкенте Олжас Бектенов проведет переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, в ходе которых будут обсуждены перспективы наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной-логистической сферах.

#Москва #визит #Бектенов #премьер #Ташкент

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