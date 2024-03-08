Бектенов поздравил казахстанок с Международным женским днем

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Дорогие женщины!

Поздравляю Вас с Международным женским днем!

8 марта – это светлый весенний праздник, который дает нам прекрасную возможность в очередной раз отметить силу женского духа, знаний и труда, доброты и красоты, и выразить искреннюю благодарность за ваши терпение, любовь и заботу!

Вклад прекрасной половины в развитие нашего общества, последовательное повышение качества жизни, улучшение сфер социального обеспечения и в целом управление государством невозможно переоценить.

Наши соотечественницы стоят в первых рядах в самых разных сферах деятельности и создают наилучшие возможности для самореализация подрастающего поколения.

В этот замечательный день я хочу сердечно пожелать вам успехов, крепкого здоровья и личного счастья. Пусть ваше душевное тепло продолжает согревать и дарить радость близким, а жизнь будет наполнена яркими положительными эмоциями и приятными событиями!