Бектенов поздравил казахстанок с Международным женским днем

Пресс-служба правительства опубликовала текст поздравления главы Кабмина, передает Kazpravda.kz
Дорогие женщины!
Поздравляю Вас с Международным женским днем!
8 марта – это светлый весенний праздник, который дает нам прекрасную возможность в очередной раз отметить силу женского духа, знаний и труда, доброты и красоты, и выразить искреннюю благодарность за ваши терпение, любовь и заботу!
Вклад прекрасной половины в развитие нашего общества, последовательное повышение качества жизни, улучшение сфер социального обеспечения и в целом управление государством невозможно переоценить.
Наши соотечественницы стоят в первых рядах в самых разных сферах деятельности и создают наилучшие возможности для самореализация подрастающего поколения.
В этот замечательный день я хочу сердечно пожелать вам успехов, крепкого здоровья и личного счастья. Пусть ваше душевное тепло продолжает согревать и дарить радость близким, а жизнь будет наполнена яркими положительными эмоциями и приятными событиями!