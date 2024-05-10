Бектенов предупредил акимов и собственников ТЭЦ

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«На расширенном заседании правительства глава государства поручил в приоритетном порядке завершить модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. По каждому объекту поручаю министерству энергетики докладывать мне еженедельно. Сдвигов сроков быть не должно. Ситуацию нельзя доводить до вынужденного ремонта зимой, как это было в Кентау и Степногорске, на МАЭКе и ГРЭС «Топар». Весь летний период поручаю работать в усиленном режиме. Если сроки завершения работ будут затянуты или качество окажется ниже должного, то будут приняты меры, как в отношении собственников, так и акиматов», — сказал глава правительства Олжас Бектенов.

Он напомнил, что правительство выделило деньги на ремонт котельных в регионах. Результаты работ он проверит лично.

«На прошлой неделе я подписал постановление о выделении 16 млрд тенге из резерва на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды. 816 млн тенге выделено на ремонт котельных Кокшетау. Внесены дополнительные изменения для повышения инвестиционной привлекательности энергетического сектора. Теперь в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» в этом году только на ремонт и модернизацию действующих станций планируется привлечь порядка 327 млрд тенге. Финансирование должно, в первую очередь, идти на ремонт наиболее изношенных объектов и сетей», — отметил премьер.

По его словам, риски в проведении ремонтных работ есть. Например, в Мангистауской области с 8 января так и не начат ремонт котла на ТЭЦ-2 «МАЭК». В области Улытау до сих пор не приступили к ремонту котла на Жезказганской ТЭЦ.

«Акимы, обращаюсь к вам: перестаньте проводить формальные отчетные штабы по отопительному сезону. Вы сами должны выезжать на объекты и контролировать ход ремонтной кампании», - сказал глава Кабмина.

Также он поручил проработать вопрос обеспечения отрасли энергетики кадрами. Учебные заведения должны готовить высококвалифицированных инженеров, энергетиков, гидротехников, энергоаудиторов, электриков и других специалистов.