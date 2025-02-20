Бектенов: Привлечение инвестиций – задача всех акимов, включая районных

По его словам, работа в данном направлении должна вестись на всех уровнях вертикали местной власти

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр провел совещание по рассмотрению хода исполнения поручений главы государства по привлечению инвестиций в экономику Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Внимание было акцентировано на проектах, договоренности о реализации, которых, были заключены в рамках рабочих поездок, встреч и иных мероприятий. Премьер-министр детально остановился на инвестпроектах, где были сорваны сроки их реализации. Заслушаны акимы Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской областей, городов Астана, Шымкент и министры здравоохранения, торговли.

«На сегодня принимаемые меры по привлечению инвестиций со стороны акиматов не раскрывают возможности регионов, недостаточно задействован экономический потенциал. Работа в данном направлении должна вестись на всех уровнях вертикали местной власти – включая районных акимов», — поручил руководитель правительства.

Одобрены подходы по внедрению плановых индикаторов работы акиматов регионов, министерств. Действенным механизмом мониторинга и усиления контроля за реализацией проектов станет новая Национальная цифровая инвестиционная платформа, где на сегодня уже имеются данные о 1 159 проектах. Данные будут наполняться совместно с НПП «Атамекен» и верифицироваться на местах акиматами.

Вместе с тем, в ходе совещания отмечен ряд проблемных вопросов, влияющих на оперативность работы госорганов и требующих принятия мер. Среди них - дефицит и отсутствие оперативного подведения инфраструктуры, сложные административные процедуры и задержки в выдаче разрешений, длительные сроки предоставления земельных участков. По всем вопросам приняты необходимые решения.

«Президент на расширенном заседании отметил, что привлечение инвестиций – это критически важный вопрос, требующий более оперативной работы без излишней бюрократии. Со стороны госорганов и особенно акиматов необходимо в ручном режиме контролировать ход реализации проектов. Акимы и министры в ежедневном режиме должны заниматься этим вопросом. Это главная задача на сегодня – нужно оперативно решать вопросы инвесторов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Работа в данном направлении находится на особом контроле премьер-министра, отметили в пресс-службе.