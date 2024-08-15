Бектенов провел встречу с вице-премьером Таиланда

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе встречи премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова с заместителем премьер-министра Королевства Таиланд Пхамтумом Вечайячай были обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений, касающиеся развития торговли, сотрудничества в области туризма и спорта, а также перспективы реализации совместных инвестиционных проектов и наращивания экспорта казахстанской продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В 2023 году товарооборот между Казахстаном и Таиландом достиг $367 млн. Сторонами рассмотрена возможность расширения линейки поставляемых в Королевство отечественных товаров агропромышленного комплекса. В частности, Казахстан заинтересован в экспорте мяса, овощей и фруктов, зерновых культур, мучных изделий, растительных масел и других продуктов АПК.

«По поручению главы государства мы развиваем национальную товаропроводящую систему с соответствующей инфраструктурой хранения и дистрибуции сельхозпродукции. Это позволит создать необходимые условия для формирования агропродовольственного хаба в нашей стране. Углубление сотрудничества между Казахстаном и Таиландом в этом вопросе является взаимовыгодным и перспективным», — подчеркнул Олжас Бектенов, отметив широкие возможности Казахстана и Таиланда в реализации соответствующих инвестиционных проектов.

В свою очередь, Пхамтум Вечайячай выразил уверенность в укреплении торгово-экономических связей между Таиландом и Казахстаном.

«Сегодня утром мы подписали соглашение по экономическому взаимодействию. Считаю, что этот документ способствует расширению сотрудничества в различных областях, в том числе в торговле, экономике и инвестициях», — отметил Пхамтум Вечайячай.

В ходе встречи была отмечена положительная динамика развития отношений в сфере туризма, включая предоставление правительством Таиланда безвизового режима для граждан Казахстана. Открытие Консульского пункта в Пхукете позволит обеспечить необходимую поддержку казахстанцам, пребывающим на территории Таиланда.

Кроме того, была обсуждена возможность использования транзитного потенциала Казахстана в контексте развития Транскаспийского маршрута.

В завершение встречи стороны выразили намерения по углублению экономического сотрудничества между двумя странами.