Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию Костанайской области

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Глава Кабмина прибыл с рабочей поездкой в регион

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента, озвученных на IV заседании Национального курултая и Совета безопасности, по развитию автодорожной сети, восстановлению аэропорта Аркалыка, модернизации системы энергоснабжения и развитию ВИЭ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В Аркалыке Премьер-министр ознакомился с деталями проекта по строительству автодороги «Центр–Запад», нацеленной на улучшение транспортной связанности между регионами. Новая автомагистраль соединит Астану с Транскаспийским международным транспортным маршрутом через Аркалык, Тургай и Иргиз. Проект предполагает строительство современной трассы, соответствующей международным стандартам. Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев доложил, что планируется обустройство трех транспортных развязок, 20 мостов, одного путепровода через железную дорогу, подъездных дорог к населенным пунктам. В результате маршрут от Астаны до западных областей будет сокращен на 560 км, что позволит проходить его на 5 часов быстрее.

По данным министерства транспорта, техническая категория трассы будет повышена с III до II уровня. Новый маршрут охватит 13 населенных пунктов с населением 70 тыс. человек. Пропускная способность достигнет 3 тыс. авто в сутки. В целом реализация проекта позволит превратить город в ключевой логистический узел между севером и югом страны, а также между Центральной Азией и Россией. Это обеспечит надежную транспортную связь и станет стимулом для развития бизнеса и экономики региона.

Премьер-министр поручил приступить к строительству автодороги в течение одного месяца.

«Это проект, реализуемый по поручению Президента. Важная дорога для всей страны и Торгайского региона, поэтому необходимо отнестись с максимальной ответственностью. В течение месяца надо начать работы по проекту, провести их быстро и качественно. Вдоль новой дороги будут созданы  возможности для бизнеса. Проект даст новый импульс развитию региона. Поэтому нужно совместно с министерством провести соответствующие работы», — отметил Олжас Бектенов.

Также Премьер-министру доложили о ходе ремонтных работ на республиканской автомобильной дороге «Жезказган - Петропавловск». Проектом предусмотрено обновление дорожного покрытия на 71 км дороги, прокладка 54 водопропускных труб. Работами охвачен участок от границы Улытауской области до города Аркалык общей протяженностью 87 км. Реализация проекта позволит сократить расстояние от южных регионов до столицы на 600 км, до Костаная и Петропавловска — на 450 км. Пропускная способность дороги возрастет до 2,5 тыс. автомобилей в сутки.

Кроме того, проверены работы по восстановлению аэропорта в Аркалыке. Заместитель акима Костанайской области Берик Танжариков доложил, что объект располагает взлетно-посадочной полосой длиной 2,5 тыс. м и шириной 50 м, а также перроном размером 200x300 м, что позволяет принимать такие типы воздушных судов, как АН-24, Q400, CRJ 200. В рамках проекта планируется строительство нового терминала, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона. По завершении работ пропускная способность составит 70 пассажиров в час.

Олжас Бектенов поручил начать работы по восстановлению аэропорта в текущем году. Отмечено стратегическое значение реализуемых проектов, а также важность развития транспортной инфраструктуры и повышения мобильности населения.

«Казахстан обладает широким потенциалом в транспортной отрасли и должен стать ключевым транзитным хабом в регионе. Мы последовательно развиваем соответствующую инфраструктуру — это стратегическая задача. У нас есть все необходимые ресурсы и возможности. Важно реализовать проекты в кратчайшие сроки, без потери качества. Это даст серьезный импульс развитию регионов и станет важным инструментом диверсификации экономики», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В Костанайской области Премьер-министр также проверил ход реализации мер по обеспечению бесперебойного теплоснабжения и подготовке региона к новому отопительному сезону. В частности, ознакомился с деятельностью Аркалыкской ТЭЦ и планами по модернизации теплосетей. Станция обслуживает 375 зданий. ТЭЦ входит в перечень теплоисточников в красной зоне риска по причине высокого износа коммуникаций.

По данным акимата, за последние два года произведена замена более 17 км теплосетей, что позволило провести отопительный сезон 2024–2025 без аварийных отключений. В текущем году планируется ремонт еще 9,9 км тепловых трасс. По итогам реализации проекта модернизации ожидается снижение износа теплосетей в Аркалыке на 12%. Директор ГКП «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» Жасулан Абдрахманов доложил, что благодаря переходу с мазута, использовавшегося в качестве жидкого топлива, на уголь, затраты предприятия удалось сократить на 2,2 млрд тенге.

В целом по области в рамках подготовки к отопительному периоду 2024–2025 проведен капитальный ремонт оборудования, тепловых сетей и линий электропередач. Для дальнейшего снижения износа в регионе в текущем году реализуются 22 проекта по реконструкции теплотрасс общей протяженностью 27,9 км.

Вместе с тем Премьер-министру представили планы по развитию «зеленой» энергетики в регионе. Внимание уделено инициативе по строительству ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии в Костанайской области. В 2025–2028 годы планируется установка 165 ветрогенераторов. Строительство ветроэлектростанции позволит сократить выбросы углерода на 3,3 млн тонн в год.

Кроме того, в городе Аркалык и Костанайском районе запланировано строительство трех ветровых электростанций мощностью 150 МВт. В целом, в ближайшие два года будут реализованы 6 новых проектов в сфере ВИЭ суммарной мощностью 1,2 ГВт. По итогам реализации инициатив производство электроэнергии в регионе увеличится в 10 раз. Дополнительная выработка электроэнергии позволит покрыть растущие потребности региона с учетом планов по развитию промышленности. К 2028 году общую производительность альтернативных источников энергии Костанайской области планируется довести до 1,3 ГВт.

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