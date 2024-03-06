Бектенов проверил строительство Дворца детского творчества в Экибастузе

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На сегодня уже залит фундамент, ведется монтаж цокольного этажа и металлоконструкций. Ввод запланирован этой осенью

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область премьер-министр РК Олжас Бектенов ознакомился с ходом строительства нового Дворца детского творчества в Экибастузе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Современный центр площадью 7,2 тыс. кв. метров возводится для расширения охвата детей качественным дополнительным образованием. На строительство данного объекта привлечены средства спонсоров в размере 5,8 млрд тенге.

Дворец детского творчества будет оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием. Здесь предусматривается открытие клуба космической радиосвязи, студии робототехники, студии промышленной архитектуры и дизайна, научно-биологической лаборатории, коворкинг-зоны, студии звукозаписи, академии фотографии, художественно-эстетической мастерской, спортивного зала и т. д.

Премьер поручил акимату обеспечить своевременный запуск проекта.

- Дворец детского творчества строится по прямому поручению главы государства. Качество должно быть на высоком уровне. Данные центры служат точками притяжения, дают возможность ребенку развивать творческие способности, приобретать дополнительные знания. После его запуска охват дополнительным образованием в городе составит 70%. Проект будет на моем личном контроле, — сказал Олжас Бектенов.

Как отметил аким Экибастуза Аян Бейсекин, на сегодня услуги дополнительного образования в городе предоставляют 3 организации. Охват составляет порядка 7 тысяч детей или 31%. Новый центр также будет адаптирован для детей с особыми образовательными потребностями.

#проверка #строительство #Экибастуз #центр #Бектенов #премьер #творчество

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