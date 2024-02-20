Премьер: Регионы всегда рапортуют о готовности к паводкам, а в итоге – затопленные поселки

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По словам премьера, это говорит о том, что учения проводятся формально, а готовность остается только на бумаге

Фото: Kazpravda.kz

Текущую паводковую ситуацию, а также меры по подготовке к весеннему сезону и возможным ЧС обсудили на заседании правительства Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отметил премьер-министр, ранее неоднократно давались поручения о необходимости качественной реализации всех противопаводковых мероприятий в регионах. Однако соответствующие меры госорганами и акиматами не были приняты в полном объеме.

- В итоге из 218 мероприятий 92 не исполнены до сих пор. Такой подход к работе неприемлем. Поручаю министру по чрезвычайным ситуациям внести предложения об ответственности должностных лиц центральных и местных госорганов, допустивших невыполнение запланированных мероприятий, — сказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что обильные снегопады и дожди усилили вероятность подтоплений этой весной. При этом в отдельных областях финансовые средства на вывоз снега выделяются только для крупных городов и областных центров. А в сельских населенных пунктах вопрос вывоза снега остается открытым.

По его словам, уже имеются факты подтопления улиц населенных пунктов и перелива дорог в ряде регионов. В целом риски осложнения паводков касаются 217 населенных пунктах страны.

- Угрозы паводка сохраняются в одних и тех же городах и селах. К примеру, в течение 4 лет поселок Карамырза в Костанайской области регулярно подвергался подтоплениям. В текущем году эта угроза для него сохраняется. Поселки Ягодное Акмолинской области, Екидин в Костанайской области, Оймауыт, Жарык, Утек в Актюбинской области ежегодно оказываются изолированными из-за затопления идущих к ним дорог, — озвучил Олжас Бектенов.

Глава правительства указал, что здесь очень многое зависит от четкой работы акиматов. В этой связи он потребовал обеспечить своевременную расчистку арыков, ливневой канализации, возведение временных дамб и обвалований населенных пунктов.

- МЧС ежегодно проверяется готовность к паводковому периоду в рамках республиканского командно-штабного учения «Көктем». Все регионы рапортуют о полной готовности к паводкам. А в итоге – пострадавшие люди, затопленные здания и инфраструктура. Это говорит о том, что учения проводятся формально, а готовность остается только на бумаге. Нам нужны действенные меры, — сказал Олжас Бектенов, поручив пересмотреть формат учений.

Премьер-министр обязал МЧС совместно с акиматами сконцентрировать специальную и инженерную технику, договориться с бизнесом об использовании их техники в качестве резерва, а также обеспечить запасы необходимых материалов вблизи наиболее опасных участков.

- Надо заранее определить населенные пункты, транспортное сообщение с которыми может быть прервано, и подготовить там запасы продуктов питания и лекарств, — отметил он.

Олжас Бектенов также потребовал начать повсеместное информирование населения о правилах поведения при угрозе, подтоплениях и эвакуации, незамедлительно реагировать на поступающие обращения за помощью, а также осуществлять круглосуточный мониторинг состояния дорог и мостов.

#регионы #паводки #Бектенов #поручения #готовность

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