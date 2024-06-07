Бектенов: Всю сельхозпродукцию важно перерабатывать и экспортировать

Сельское хозяйство, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как он отметил, в РК производится экологически чистая, натуральная сельхозпродукция, которая востребована на мировом рынке

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область ознакомился с итогами посевной кампании в регионе, встретился с аграриями и животноводами, а также посетил завод по производству сельхозтехники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Глава правительства осмотрел поля ТОО «Дайындык Агро». В этом году товариществом засеяно около 7,5 тыс. га. Согласно поручению президента по диверсификации посевов для ухода от монокультур, для кормовых в текущем году площадь увеличена в 3 раза.

На встрече с представителями крупных агроформирований обсуждены вопросы посевной кампании и меры поддержки АПК. Регион ежегодно обеспечивает до 25% от всего объема зерновых в стране и треть масличных культур, являясь лидером по данному направлению. Посевная кампания полностью завершится в ближайшие дни. Из планируемого объема минеральных удобрений на сегодня внесено 65% на площади в 2,3 млн га. Всего данными мероприятиями будет охвачено 3 млн га посевных площадей.

Отмечено, что в целом аграрии страны обеспечены всеми необходимыми ресурсами для своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ. Так, Продкорпорацией была осуществлена реализация товарного кредита семенного материала в объеме 44,8 тыс. тонн пшеницы на сумму 6,4 млрд тенге. Выделено 376 тыс. тонн льготного дизтоплива по цене 250 тенге/литр, что на 15% ниже рыночной. Внедрен новый механизм авансового субсидирования, который предусматривает увеличенный 60%-й норматив для отечественных удобрений. С казахстанскими производителями удобрений проработан вопрос предоставления рассрочки.

«У нас производится экологически чистая, натуральная сельхозпродукция, которая сегодня востребована на мировом рынке. Государством оказывается большая поддержка агропромышленному комплексу в виде льготного кредитования и субсидирования, объемы которых из года в год растут. Вместе с тем, всю производимую продукцию в сельском хозяйстве важно перерабатывать и экспортировать. Для этого нужно обеспечивать неуклонное повышение производительности труда, внедрять новые технологии и подходы», — подчеркнул Бектенов.

По поручению главы государства на строительство современных молочно-товарных ферм в прошлом году было направлено 100 млрд тенге льготных кредитных средств. Только в виде субсидирования за производство и реализацию молока товаропроизводителям ежегодно направляются финансовые средства на сумму порядка 24 млрд тенге.

Премьер-министр акцентировал внимание на дальнейшем раскрытии потенциала молочной промышленности региона на примере крупной молочно-товарной фермы «Иван Зенченко», где были осмотрены технологические процессы и линейка выпускаемой продукции. На СКО приходится более 13% от всего объема производимого в стране молока.

В преддверии профессионального праздника Дня животновода Олжас Бектенов встретился с представителями крупных животноводческих хозяйств региона, обсудил с ними дальнейшие перспективы развития  отрасли, отметив, что на долю животноводства приходится более 49% валовой продукции сельского хозяйства.

В Северо-Казахстанской области Олжас Бектенов также посетил завод CLAAS, где локализована сборка сельскохозяйственной техники по немецкой технологии. Предприятие выпускает широкую линейку востребованной  сельхозтехники. В текущем году планируется обеспечить рынок 523 единицами новой техники: это 103 трактора, 180 комбайнов, 165 жаток и 75 посевных комплексов.

«Потребность среди казахстанских фермеров в высококачественной сельскохозяйственной технике растет. Теперь задача компании – ежегодно повышать уровень локализации производства. Министерство промышленности и строительства должно держать данный вопрос на контроле», — отметил Олжас Бектенов.

#сельское хозяйство #Бектенов #продукция #животноводство #посев

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