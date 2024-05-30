Бектенову показали проект крупнейшего в ЕАЭС предприятия по производству мяса птицы

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Олжас Бектенов ознакомился с промышленным и транспортно-логистическим потенциалом Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-Министр Олжас Бектенов ознакомился с транспортно-логистическим и промышленным потенциалом Алматинской области. Посещен ряд объектов, функционирующих для обеспечения экономического роста через налаживание отечественного производства. Цель – импортозамещение и экспортоориентированность.

В частности, проверены темпы строительства нового транспортно-логистического центра «Жетыген» и индустриально-логистического хаба G-TRANS Service, а также расширения действующих индустриальных зон «Кайрат» и «Даму».
 
В ходе осмотра логистических центров глава правительства подчеркнул актуальность развития транспортной инфраструктуры и логистики и дал ряд поручений по подведению недостающих коммуникаций для успешной реализации проектов. Данную работу нужно завершить в рамках программы «Дорожная карта бизнеса». Отмечена важность создания необходимых условий для развития промышленности. 

«Глава государства в своем послании обозначил стратегическое значение реализации транспортно-логистического потенциала. Нам необходимо использовать это серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы.

Мы заинтересованы в новых проектах, которые окажут благоприятное влияние на торговлю и экономику в целом. Сейчас мы решаем инфраструктурные вопросы, создаем нужные условия и коммуникации для работы бизнеса. Сами предприятия в то же время могут направлять сэкономленные средства на повышение качества продукции и дальнейшее расширение, создавая новые рабочие места», — подчеркнул Олжас Бектенов.

К примеру, строительство первого крупного в Центральной Азии индустриально-логистического хаба в селе Жетыген мощностью до 500 тыс. контейнеров в год и общим грузооборотом до 5 млн тонн позволит создать 3 500 рабочих мест. Проект призван увеличить грузопоток со странами Центральной Азии и Китаем за счет уникального месторасположения объекта вблизи границы с КНР.
 
Кроме того, премьер-министр ознакомился с работой компаний, функционирующих на территории индустриальных зон. Олжас Бектенов осмотрел технологический процесс по производству железобетонных изделий «Бент», строительных материалов «ТехноНиколь – Центральная Азия», мороженого – «Шин-Лайн». 


Также был презентован новый инвестиционный проект по созданию крупнейшего в СНГ высокотехнологичного автоматизированного предприятия по производству мяса птицы. Проект ориентирован на обеспечение продовольственной безопасности страны и экспорт. При выходе на полную мощность производительность будет доведена до 240 тыс. тонн в год мяса птицы, число работников - до 6 тыс. человек. Птицефабрика станет крупнейшей на территории ЕАЭС и позволит полностью закрыть потребности страны в мясе птицы, что обеспечит независимость Казахстана от импорта.
 
Глава правительства посетил рыбопромышленный комплекс. На предприятии выращивают морскую рыбу с целью дальнейшей реализации на внутреннем и зарубежном рынках. В настоящее время мощность производства составляет 1 тыс. тонн с перспективой увеличения до 10 тыс. 

«Продовольственная безопасность — это вопрос номер один. Мы должны сами себя обеспечивать по основным группам продовольствия», — подчеркнул Олжас Бектенов и отметил, что правительство продолжит меры по поддержке промышленного сектора.

#Алматинская область #Бектенов #предприятия

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