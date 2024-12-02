Бектенову представили план развития NU, НИШ и «Назарбаев Фонда»

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Высшего Попечительского Совета NU, НИШ и «Назарбаев Фонд». Заслушан отчет о проделанной работе и рассмотрены планы дальнейшего развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Президент NU Вакар Ахмад сообщил, что университет является одним из ведущих учреждений высшего образования, исследований и инноваций в центральноазиатском регионе. С 2011 года представлено порядка 360 научных проектов, более 9 тыс. публикаций, свыше 500 стартапов. Вклад в развитие человеческого капитала характеризуется высоким показателем трудоустройства – с 2015 года около 95% выпускников получают хорошую работу или продолжают обучение. На заседании были озвучены подходы по повышению качества образования и эффективности NU для достижения цели по вхождению в топ-300 рейтинга Times Higher World University Rankings и топ-2 среди стран СНГ.
По вопросам развития среднего образования выступил председатель правления НИШ Ануар Жангозин. На сегодня в рамках проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» поддержкой НИШ охвачено 135 региональных образовательных организаций, подготовлено 583 специалиста, которые впоследствии стали директорами сельских школ. В предстоящем году планируется развитие ещё 200 опорных школ в селах.
Председатель и члены попечительского совета озвучили ряд вопросов касательно планов NU и НИШ по повышению качества образования с учетом текущей повестки дня, совершенствования административных и бюджетных процессов.
В ходе посещения технопарка при университете NU премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с передовыми научными разработками в сферах здравоохранения и развития ИИ, горно-металлургической отрасли, которые реализуются исследователями вуза и направлены на коммерциализацию научных решений.
Руководителю правительства доложили, что на сегодня на территории технопарка площадью 3 тыс. кв. м действуют 32 казахстанские компании, функционируют опытно-экспериментальный цех, лаборатория цифрового прототипирования, предоставляются возможности режима специальной экономической зоны. Руководители научных проектов совместно с индустриальными партнерами продемонстрировали свою продукцию и сообщили о динамике в части достижения поставленных ранее премьер-министром задач по коммерциализации и продвижению разработок.
Каждый проект оценивается по шкале TRL, получая баллы от 0 до 9 в соответствии с уровнем готовности технологий.
Максимальную оценку получили ряд разработок: образовательный IT-проект Codiplay, стартап Smartview Innovation для горно-металлургического сектора и предприятие по изготовлению медицинских изделий IHT Central Asia.
Казахстанский стартап – Проект Codiplay, нацеленный на развитие цифровых навыков у школьников, в настоящее время охватывает более 450 учебных заведений в 10 странах, включая Великобританию, Южную Корею, Саудовскую Аравию, Турцию, Азербайджан. Работа по внедрению технологии ведется в школах Казахстана. До конца текущего года 10 образовательных организаций Туркестанской области будут подключены к экосистеме Codiplay с последующим расширением на еще 60 учреждений в 2025 году, в том числе в Актюбинской и Карагандинской областях. Олжас Бектенов поручил Министерству просвещения совместно с местными исполнительными органами активно внедрять разработки Codiplay в школах, что позволит более эффективно обучать школьников цифровым инновациям. Проект получил одобрение Национальной академии образования им. И. Алтынсарина, а продукт компании – Coditeach признан UNICEF цифровым общественным благом (Digital Public Good), что создает дополнительные возможности для выхода на международные рынки.
Стартап ТОО «Smartview Innovation» направлен на повышение эффективности добычи полезных ископаемых. Новая технология позволяет экономить до 90% часов рабочей силы, на 80% увеличивает меры безопасности сотрудников, на 50% – эффективность работы аппаратчиков. Руководителю правительства сообщили, что на данный момент пилотный проект реализован с Central Asia Mining Co. в Туркестанской области, ведется поиск дополнительного партнера. Стартап планирует расширение на международные рынки, включая Россию, Канаду, Австралию и США.
Проект IHT Central Asia специализируется на разработке и производстве медицинских изделий. Казахстанско-испанское предприятие уже выпустило в текущем году более 4 тыс. позиций, среди которых коронарные стенты и катетеры, которые помогают при лечении инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца. В планах компании открытие совместного с технопарком центра исследований и разработок, запуск фабрики по производству отечественного шовного материала и расширение сотрудничества с «СК-Фармация». В настоящее время предприятие экспортирует свои изделия в Кыргызстан и планирует выход в 7 стран. Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения провести работу с «СК-Фармация» и Национальным центром экспертизы лекарственных средств для содействия отечественным производителям. В свою очередь перед Министерством промышленности поставлена задача по расширению охвата ОТП экспортными мерами поддержки.
Руководителю правительства также представили проекты по запуску производства экзоскелетов для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательных функций, созданию системы для длительной транспортировки донорского органа на доклинической стадии, нового противоракового препарата. Разработки находятся на разных стадиях клинических испытаний.
По проекту в области трансплантологии Олжас Бектенов с учетом растущей потребности среди населения поручил ускорить процедуру получения сертификации в случае соответствия всем требованиям современной медицины. Председатель правления корпоративного фонда University Medical Center, кардиохирург Юрий Пя отметил, что уникальность разработки заключается в возможности не только сохранять изолированный орган на протяжении более 24 часов, но и осуществлять лечение, контроль за его состоянием, в частности врачам предоставляется доступ к таким процедурам, как ультразвуковое, внутрисосудистое исследования.
По ряду проектов в области использования искусственного интеллекта в управлении водными ресурсами, глубокой переработки металлов на сегодня ведутся переговоры для определения индустриальных партнеров, разрабатываются детальные планы по развитию производств.
Кроме того, руководителю правительства презентовали 10 новых разработок с коммерческим потенциалом в сферах информационных технологий, медицины, робототехники, искусственного интеллекта, энергетики, образования.
Олжас Бектенов подчеркнул, что правительство поддерживает передовые проекты, которые нацелены на развитие экономики и повышение качества жизни населения. Перед руководством вуза и руководителями заинтересованных госорганов поставлены задачи по интеграции науки и производства, налаживанию сбыта и нацеленности на экспорт.
«Глава государства в Послании подчеркнул необходимость усиления связи университетов с реальным сектором экономики. Научные разработки, с частью которых мы ознакомились, имеют серьезные перспективы стать успешными бизнес-проектами. Нам важно синхронизировать инновационную политику с научно-технологическими приоритетами страны. Мы должны не только создавать благоприятные условия для стимулирования научно-исследовательских проектов, но и способствовать их коммерциализации. Это позволит укрепить позиции Казахстана на международной арене и придаст стимул развитию высокотехнологичных отраслей», — отметил Олжас Бектенов.