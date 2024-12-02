Бектенову представили план развития NU, НИШ и «Назарбаев Фонда»

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Высшего Попечительского Совета NU, НИШ и «Назарбаев Фонд». Заслушан отчет о проделанной работе и рассмотрены планы дальнейшего развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Президент NU Вакар Ахмад сообщил, что университет является одним из ведущих учреждений высшего образования, исследований и инноваций в центральноазиатском регионе. С 2011 года представлено порядка 360 научных проектов, более 9 тыс. публикаций, свыше 500 стартапов. Вклад в развитие человеческого капитала характеризуется высоким показателем трудоустройства – с 2015 года около 95% выпускников получают хорошую работу или продолжают обучение. На заседании были озвучены подходы по повышению качества образования и эффективности NU для достижения цели по вхождению в топ-300 рейтинга Times Higher World University Rankings и топ-2 среди стран СНГ.

По вопросам развития среднего образования выступил председатель правления НИШ Ануар Жангозин. На сегодня в рамках проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» поддержкой НИШ охвачено 135 региональных образовательных организаций, подготовлено 583 специалиста, которые впоследствии стали директорами сельских школ. В предстоящем году планируется развитие ещё 200 опорных школ в селах.

Председатель и члены попечительского совета озвучили ряд вопросов касательно планов NU и НИШ по повышению качества образования с учетом текущей повестки дня, совершенствования административных и бюджетных процессов.

В ходе посещения технопарка при университете NU премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с передовыми научными разработками в сферах здравоохранения и развития ИИ, горно-металлургической отрасли, которые реализуются исследователями вуза и направлены на коммерциализацию научных решений.

Руководителю правительства доложили, что на сегодня на территории технопарка площадью 3 тыс. кв. м действуют 32 казахстанские компании, функционируют опытно-экспериментальный цех, лаборатория цифрового прототипирования, предоставляются возможности режима специальной экономической зоны. Руководители научных проектов совместно с индустриальными партнерами продемонстрировали свою продукцию и сообщили о динамике в части достижения поставленных ранее премьер-министром задач по коммерциализации и продвижению разработок.

Каждый проект оценивается по шкале TRL, получая баллы от 0 до 9 в соответствии с уровнем готовности технологий.

​Максимальную оценку получили ряд разработок: образовательный IT-проект Codiplay, стартап Smartview Innovation для горно-металлургического сектора и предприятие по изготовлению медицинских изделий IHT Central Asia.

Казахстанский стартап – Проект Codiplay, нацеленный на развитие цифровых навыков у школьников, в настоящее время охватывает более 450 учебных заведений в 10 странах, включая Великобританию, Южную Корею, Саудовскую Аравию, Турцию, Азербайджан. Работа по внедрению технологии ведется в школах Казахстана. До конца текущего года 10 образовательных организаций Туркестанской области будут подключены к экосистеме Codiplay с последующим расширением на еще 60 учреждений в 2025 году, в том числе в Актюбинской и Карагандинской областях. Олжас Бектенов поручил Министерству просвещения совместно с местными исполнительными органами активно внедрять разработки Codiplay в школах, что позволит более эффективно обучать школьников цифровым инновациям. Проект получил одобрение Национальной академии образования им. И. Алтынсарина, а продукт компании – Coditeach признан UNICEF цифровым общественным благом (Digital Public Good), что создает дополнительные возможности для выхода на международные рынки.

​Стартап ТОО «Smartview Innovation» направлен на повышение эффективности добычи полезных ископаемых. Новая технология позволяет экономить до 90% часов рабочей силы, на 80% увеличивает меры безопасности сотрудников, на 50% – эффективность работы аппаратчиков. Руководителю правительства сообщили, что на данный момент пилотный проект реализован с Central Asia Mining Co. в Туркестанской области, ведется поиск дополнительного партнера. Стартап планирует расширение на международные рынки, включая Россию, Канаду, Австралию и США.

​Проект IHT Central Asia специализируется на разработке и производстве медицинских изделий. Казахстанско-испанское предприятие уже выпустило в текущем году более 4 тыс. позиций, среди которых коронарные стенты и катетеры, которые помогают при лечении инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца. В планах компании открытие совместного с технопарком центра исследований и разработок, запуск фабрики по производству отечественного шовного материала и расширение сотрудничества с «СК-Фармация». В настоящее время предприятие экспортирует свои изделия в Кыргызстан и планирует выход в 7 стран. Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения провести работу с «СК-Фармация» и Национальным центром экспертизы лекарственных средств для содействия отечественным производителям. В свою очередь перед Министерством промышленности поставлена задача по расширению охвата ОТП экспортными мерами поддержки.

​Руководителю правительства также представили проекты по запуску производства экзоскелетов для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательных функций, созданию системы для длительной транспортировки донорского органа на доклинической стадии, нового противоракового препарата. Разработки находятся на разных стадиях клинических испытаний.

По проекту в области трансплантологии Олжас Бектенов с учетом растущей потребности среди населения поручил ускорить процедуру получения сертификации в случае соответствия всем требованиям современной медицины. Председатель правления корпоративного фонда University Medical Center, кардиохирург Юрий Пя отметил, что уникальность разработки заключается в возможности не только сохранять изолированный орган на протяжении более 24 часов, но и осуществлять лечение, контроль за его состоянием, в частности врачам предоставляется доступ к таким процедурам, как ультразвуковое, внутрисосудистое исследования.

​По ряду проектов в области использования искусственного интеллекта в управлении водными ресурсами, глубокой переработки металлов на сегодня ведутся переговоры для определения индустриальных партнеров, разрабатываются детальные планы по развитию производств.

Кроме того, руководителю правительства презентовали 10 новых разработок с коммерческим потенциалом в сферах информационных технологий, медицины, робототехники, искусственного интеллекта, энергетики, образования.

​Олжас Бектенов подчеркнул, что правительство поддерживает передовые проекты, которые нацелены на развитие экономики и повышение качества жизни населения. Перед руководством вуза и руководителями заинтересованных госорганов поставлены задачи по интеграции науки и производства, налаживанию сбыта и нацеленности на экспорт.