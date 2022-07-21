Бекторе Султан возглавил полицию области Абай

Начальником Департамента полиции области Абай назначен Бекторе Султан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность начальника Департамента полиции области Абай назначен генерал-майор полиции Бекторе Султан.

Нового начальника Департамента полиции личному составу представил заместитель министра внутренних дел РК Ержан Саденов.

Бекторе Султан родился 2 марта 1974 года в селе Ванновка Тюлькубасского района Чимкентской области. В 1995 году окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, в 2003 году – Академию МВД РК. По образованию юрист, является магистром в сфере управления органов внутренних дел.

В правоохранительной системе работает с 1 сентября 1991 года. Начинал служебную деятельность следователем УВД Южно-Казахстанской области. За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе заместителем начальника ДВД Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Туркестанской областей. С 2019 года занимал должность начальника Департамента полиции Кызылординской области.

Заместитель министра Ержан Саденов дал конкретные поручения вновь назначенному руководителю, а также поставил ряд задач, направленных на укрепление безопасности и обеспечение правопорядка в новом регионе, акцентировав внимание на открытости и прозрачности деятельности ведомства, повышении уровня доверия населения к работе правоохранительного органа.

