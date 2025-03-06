Белая лебедь – подруга весны

Фото: instagram.com/torgyn.leben/

В детстве многие девочки мечтают стать балеринами, но реализуют это желание лишь единицы. 16-летняя ученица школы-колледжа Казахской национальной академии хореографии Торгын Лебен ежедневно трудится и оттачивает мастерство, чтобы в будущем блистать на театральных подмостках.

В списке достижений молодой и перспективной артистки многочисленные победы на международных конкурсах и впечатляющие выступления в постановках «Роман бутона розы и мотылька» и «Щелкунчик». Недавний успех на международном конкурсе в Венгрии позволил ей стать ближе к большой сцене в самом начале творческого пути.

Балет – мое призвание

Первыми танцевальный потенциал талантливой девочки обнаружили родители, когда она начала заниматься художественной гимнастикой. Во многом благодаря их поддержке восьмилетняя Торгын поступила в специализированное учебное заведение в 2016 году.

«В детстве даже не знала, что такое балет. Моё знакомство с этим искусством произошло благодаря родителям. Все началось с того, что в наш город приехала комиссия из Казахской национальной академии хореографии. Педагоги отобрали меня, родители решили отправить меня в столицу на учебу. Можно сказать, именно они открыли для меня этот путь, за что им очень благодарна. Сейчас понимаю, что балет — моё призвание. Если бы не счастливый случай, возможно, до сих пор искала бы себя в других сферах. Но судьба привела меня в нужный момент в нужное место. Со временем начала осознавать насколько удивительным и глубоким является хореографическое искусство. Ежегодно всё больше понимаю, что хочу быть его частью и с благодарностью смотрю на тот момент, который изменил мою жизнь. Я очень благодарна Казахской национальной академии хореографии за предоставленный шанс», — говорит она.

После переезда юной балерине было непросто адаптироваться к новым условиям, строгой дисциплине и привыкнуть к напряженному учебному графику. По будням занятия начинаются с 8:30 утра и завершаются вечером. В течение дня начинающие артисты осваивают спецдисциплины, посещают общеобразовательные уроки и трудятся на репетициях.

«Изначально я не хотела учиться в Астане, потому что в детстве не могла представить, как буду жить в другом городе без родителей. Самым трудным оказалось было жить вдалеке от семьи. Я очень скучала и постоянно плакала. Привыкнуть к общежитию тоже было непросто, но со временем я научилась быть самостоятельной. Позже на первое место вышли физические нагрузки и необходимость строгой дисциплины. Балет требует физической выносливости, полной самоотдачи и умения преодолевать себя. Это работа не только над техникой, но и над характером. Однако благодаря поддержке педагогов и постоянной работе над собой смогла преодолеть эти трудности», — пояснила девушка.

При свете софитов

В дальнейшем Торгын планирует развиваться как разносторонняя универсальная артистка, чтобы танцевать в разных стилях и чувствовать себя уверенно в любой хореографии.

«Больше всего мне нравится танцевать классику. В ней есть красота, техника, чёткость линий, но при этом и большая эмоциональная глубина. К этой основе часто возвращаются многие исполнители. Современная хореография тоже очень интересна. В ней требуется больше свободы движения, пластики, выразительности. Она предоставляет возможность по-другому раскрывать себя на сцене. Даже на конкурсах нужно показывать не только классические вариации, но и современные номера, в том числе неоклассика, модерн, контемпорари», — прокомментировала собеседница.

По ее словам, участие в конкурсах позволяет набраться опыта и предоставляет возможность проверить свои способности. Это значительно мотивирует работать дальше, развиваться, преодолевать страх сцены, контролировать свои эмоции, учит показывать свои лучшие стороны в выступлениях и постоянно стремиться к совершенству.

«Подготовка к Budapest Ballet Grand Prix 2024 в Венгрии была интенсивной, потому что одновременно мы готовились и к другому крупному мероприятию — международному фестивалю. Ежедневно проходили репетиции. Мы готовили программу, которую предстояло представить на фестивале и параллельно готовились к конкурсу, поработали над техникой, эмоциональной выразительностью в передаче образов. Важно было не просто чисто выполнить движения, но и передать характер и эмоции персонажа. В этом плане стоит уделить внимание физической выносливости, чтобы сохранить силу и контроль до самого конца выступления», — отметила Торгын.

Весь этот процесс проходил под руководством художественного руководителя академии Алтынай Асылмуратовой и руководителя школы-колледжа профессионального образования Светланы Кокшиновой. Их мудрые советы и опыт помогают максимально подготовиться к важным событиям.

«Сейчас у нас идёт подготовка к очень важным экзаменам — государственным экзаменам, которые являются последним и самым ответственным этапом обучения в академии. Это важное событие и на экзаменах мне хочется показать свой максимум, выложиться полностью. Кроме того, мы готовимся к отчётному концерту, который состоится в конце года, в мае. Это тоже возможность продемонстрировать всё, чему я научилась за годы учёбы», — добавила она.

Девушка мечтает стать ведущей солисткой и выступать на больших мировых сценах, чтобы популяризировать казахстанский балет.

«На сцене получаю максимальное удовольствие в образах, которые позволяют не только показать технику, но и раскрыть эмоции, передать характер героини. Это могут быть как сильные, драматические партии, так и лирические, наполненные нежностью и глубиной. Мне бы очень хотелось танцевать главные партии в балетах — «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Баядерка», «Жизель» и многих других спектаклях. Это роли, которые требуют не только высокой техники, но и глубокой эмоциональной наполненности. Наверное, мне ближе сказочная атмосфера классических постановок. Но при этом с интересом отношусь и к современной хореографии, потому что она предоставляет больше свободы, позволяет по-другому раскрывать себя на сцене. Мне хочется работать с мастерами, учиться новому, совершенствоваться и развиваться как артистке. Для меня не просто профессия, а путь, которым я хочу идти всю жизнь», — подытожила юная балерина.

История Торгын доказывает, что молодое поколение артистов стремиться внести вклад в развитие казахстанского балета и самый эстетичный вид искусства находится в надежных руках.