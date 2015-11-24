"Бенфика" подготовилась к астанинским холодам

Отправившаяся в холодный Казахстан "Бенфика" постаралась по максимуму подготовиться к встрече с местными морозами, сообщает Kazpravda.kz
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Как отмечает португальское издание Record, "Бенфика" осведомлена о морозной температуре в Астане, в связи с чем взяла с собой теплые колготки, термо-носки, шапки, воротники, перчатки, куртки-пуховики, а также специальные шипы для обуви, чтобы сделать ее пригодной для перемещения по льду и синтетическому покрытию, которое будет применено в противостоянии на "Астана Арене".
Дополнительное оборудование, которое взяли с собой в Казахстан португальцы, включает в себя 5 мешков с медикаментами и 20 мешков с теплой одеждой.
Завтра, 25 ноября, в рамках Лиги чемпионов УЕФА столичная "Астана" на своем
стадионе проведет заключительный домашний поединок в текущем сезоне, в
котором померится силами с лидером группы – "Бенфикой". Матч группового раунда состоится в 21.00 по местному времени (в Португалии в это время будет 15.00).
Нелишним будет напомнить, что в матче в Португалии победа досталась хозяевам поля со счетом 2:0.