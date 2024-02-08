Берегись, автомобиль Свежий выпуск 8 февраля 2024 г. 1:30 0 Дина Боранбаева, область Жетысу Восемь нетрезвых и сорок говорящих по телефону водителей за рулем, 74 случая превышения скорости, 18 фактов непредоставления преимущества пешеходам. фото из архива "КП" Эти и другие нарушения выявлены за день оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». С целью повышения транспортной дисциплины и недопущения ДТП оно проходит по всей области Жетысу с 5 февраля. По данным департамента полиции региона, всего в ходе рейдов за сутки было выявлено 362 административных правонарушения, 112 из которых совершили пешеходы. 21 автомобиль водворен на штрафстоянки, изъято 15 государственных регистрационных номерных знаков. Правоохранители призывают водителей и пешеходов уважительно относиться друг к другу и строго придерживаться правил дорожного движения. #нарушения #ПДД #профилактика #область Жетысу #Безопасная дорога