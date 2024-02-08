Берегись, автомобиль

Эти и другие нарушения выявлены за день оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». С целью повышения транспортной дисциплины и недопущения ДТП оно проходит по всей области Жетысу с 5 февраля.

По данным департамента полиции региона, всего в ходе рейдов за сутки было выявлено 362 административных правонарушения, 112 из которых совершили пешеходы. 21 автомобиль водворен на штрафстоянки, изъято 15 государственных регистрацион­ных номерных знаков.

Правоохранители призывают водителей и пешеходов уважительно относиться друг к другу и строго придерживаться правил дорожного движения.