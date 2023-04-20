Бесқонақ непредсказуем

Известные женщины региона, имеющие большой жизненный опыт, целенаправленно занимаются воспитанием девушек в традициях казахского народа.

Апрельское заседание посвятили Бесқонақ – явлению природы, которое заняло прочное место в народном календаре. Оно редко проявляет себя, иногда проходит незаметно, но нынче решило бросить вызов сомневающимся. В один из дней вслед за мелким дож­дичком резко похолодало и внезапно завьюжило. Только-только подсохшая земля, на которой начинала зеленеть трава, вдруг покрылась сугробами. Значит, народная легенда не выдумана, она из жизни.

У каждого своя версия о происхож­дении и сроках Бесқонақ. Кто-то называет конкретные даты. К примеру, с детства помню рассказы хобдинских аксакалов о том, что время Бесқонақ с 8 по 18 апреля, когда приходят пять добрых гостей (ясная погода) и пять злых гостей (буйство природы). По этой декаде судят о предстоящем лете: если будут осадки – значит жди урожая, если сухо – засуху.

Свое объяснение есть и у 66-летнего Еркина Динахметова, главного гостя заседания клуба. Он уверен, корни Бесқонақ берут начало на актюбинской земле, когда-то именовавшейся Жарма, что говорит о пригодности почвы для выращивания зерновых.

Согласно легенде, местные жители однажды решили рассказать о себе, своем происхождении, культуре и традициях пророку Мухаммеду, для чего изложили свои знания в книге и отправили с ней в Ассам пять человек. С благородной целью они вышли в дальнюю дорогу в пригожий апрельский день. Внезапно пошел снег, что было воспринято как доброе предзнаменование. Но следом завьюжило, и люди подумали, что путники замерзли в дороге, не добравшись до места назначения. Те же достигли цели, вернулись на родину в ноябре и вновь столкнулись со стужей, напомнившей о весенних заморозках.

Кыдыр-ата решил как-то увековечить подвиг простых смертных, так возникла идея испечь пять лепешек. Тогда один из путников предложил к пяти добавить две лепешки в честь соседей. «Мы долго отсутствовали дома, все это время нашим родным помогали соседи с обеих сторон, пусть в этом будет заключаться наша благодарность им», – обосновали они свою просьбу. С тех пор повелось раздавать пять лепешек встречным прохожим на улице и две – соседям.

Основательница клуба Алмагуль Сарыбай напомнила, что казахи всегда отслеживали природные явления и на их анализе делали прогнозы, которые помогали выживать в суровых условиях степи. Кочевники, заботясь о сохранении своих табунов и отар, мог­ли с большой точностью предугадать раннюю зиму или позднюю весну по особым приметам, в том числе и по движению небесных светил. Ее мама знала о наступлении қарасуық (пронизывающего холода) между солнечными днями весны, который запросто мог свалить с ног огромного верблюда, что уж тут говорить о человеческом организме.

Студентам было особо полезно послушать многодетную маму и медиа­тора центра духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым» Бибигуль Абильдаеву.

– Бесқонақ занял прочное место в истории казахского народа. Мы о нем знаем с ранних лет. Помня о нем, наши бабушки недалеко откладывали теплую одежду, приберегали топливо, чтобы холод не стал неожиданностью, – отметила она.

И так как главная задача клуба «Шолпы» воспитательная, то Бибигуль Абильдаева плавно перешла к назиданиям. Как медиатор, она часто сталкивается с проблемой разводов молодых семей. Те, кто приходит к ней за советом, особенно мужчины, говорят, что их жены все чаще отказываются готовить еду, предпочитая походы в кафе и рестораны. Домашняя пища для детей, семьи становится бременем для хозяек, на что они не стесняются жаловаться окружающим даже в соцсетях.

– Кыдыр-ата говорил: в доме, где не разжигают очаг, никогда не будет удачи, достатка. Есть поверье: если женщина три дня не разводит огонь под казаном, на четвертый день из этого дома уйдут счастье и удача, изобилие и согласие, – напомнила Бибигуль Абильдаева.

Сделала она и отдельное замечание девушкам. Почти все они сидели с распущенными волосами, что не соответствует казахским традициям. Не следует стесняться заплетать косы, иначе с волосами разлетаются, образно говоря, честь и репутация.

К юношам также прозвучали серьезные претензии:

– Не плюйте на землю. Возможно, в голодные годы именно на этом месте перестало биться сердце той матери, которая кормила новорожденного младенца. Может быть, под этой землей лежат кости ваших предков. Пусть ничего не случится с вами, но защищены ли от последствий нехорошей привычки потомки? – говорила Бибигуль Абильдаева.

Молодежи сейчас доступны учеба и работа в разных странах. Вместе со знаниями и опытом нужно перенимать там только лучшее, полезное, не теряя при этом достоинства своей нации. Нельзя забывать назидания, обычаи предков. В том числе и историю про Бесқонақ.