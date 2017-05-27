Бесплатное такси в честь Рамазана организовали в ЮКО
В честь начала священного месяца Рамазан некоторые службы такси Южно-Казахстанской области бесплатно оказывают услуги, передает "Казинформ".
"Сегодня в Отыраре в честь начала священного месяца Рамазан до обеда оказывает услуги "Бесплатное такси". Всех, кто хочет поучаствовать в благом деле и присоединиться к акции, организаторы просят обращаться в центральную мечеть "Арыстанбаб", – сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук местный житель Еркегали Танатаров.
Сообщается, что инициатива принадлежит мечети. На лобовых стеклах машин размещена надпись: "Представительство по делам молодежи мечети ЮКО "Арыстанбаб".