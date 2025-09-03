Бесплатный курс по промпт-инжинирингу запустят в Казахстане

83
Дана Аменова
специальный корреспондент

Обучение проходит в онлайн-формате с круглосуточным доступом к материалам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане стартует бесплатный курс по промпт-инжинирингу: от теории до готового AI-ассистента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры  

По информации ведомства, продолжительность курса «Основы промпт-инжиниринга» составляет 15 академических часов и включает шесть модулей.

Обучение проходит в онлайн-формате с круглосуточным доступом к материалам, что позволяет участникам самостоятельно выстраивать удобный график и совмещать обучение с профессиональной деятельностью.

Программа курса:

- Знакомство с профессией. Кто такой промпт-инженер, его задачи и роль в эпоху ИИ.

- Знакомство с профессией. Кто такой промпт-инженер, его задачи и роль в эпоху ИИ.

 - Понимание основ. Как устроены большие языковые модели (LLM), на чём они обучаются и где применяются в бизнесе.

- Базовые навыки промптинга. Создание системных промптов и выстраивание корректного взаимодействия с искусственным интеллектом.

- Продвинутые техники. Стратегии и паттерны работы с нейросетями, готовые библиотеки промптов.

- Практика создания ассистента. Разработка собственного AI-ассистента с базой знаний и интеграцией в Telegram-бот.

- Модификация и проекты. Расширение функционала AI-ассистента, интеграция с Google Календарём, оформление проектов в GitHub.

Курс разработан в партнёрстве с компанией Lerna и предназначен для всех, кто стремится получить новые навыки в работе с ИИ и применять их на практике.

По данным ведомства, это уже не первый совместный образовательный проект в партнерстве с компанией Lerna. В сентябре прошлого года стартовал бесплатный курс «Основы ИИ: ChatGPT», который вызвал значительный интерес у жителей Казахстана к изучению технологий искусственного интеллекта. На сегодняшний день на курс зарегистрировались более 220 тысяч участников, из них свыше 120 тысяч успешно завершили обучение и получили сертификаты.

Обучение реализуется в рамках масштабной инициативы AI Movement, направленной на развитие искусственного интеллекта в Казахстане. 

Подробная информация и регистрация доступны по ссылке

#запуск #Минцифры #курсы #промпт-инжиниринг

Популярное

Все
Смена графика работы в Астане: что изменится
Мост обрушился после ремонта
По лучшим мировым стандартам
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Эффект ощутим, экономия налицо
В Аккайын пришел природный газ
Учение с увлечением
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Важное событие для всех
Мы – за будущее!
Села Интернетом обеспечены
Важно предотвратить пожары
Хлеба хороши, да условия кабальные…
Когда покрасить – значит защитить
Танцевали прямо на улице
Главной кузнице военных кадров – 55 лет
Рабочая стезя семьи Джексембаевых
Цепная реакция тарифного роста
«Реал» приедет в Алматы
Есть альтернатива бумажным процедурам
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Свобода возможна лишь в правовом поле
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Чистота становится философией жизни
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Оформить сделку купли-продажи авто теперь можно через мобил…
Первый казахстанский Центр цифровой медицины открыли в Алма…
Казахстан наращивает темпы развития цифровой инфраструктуры
Токаев: «Поддерживаем инициативу Китая о создании Глобально…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]