Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане стартует бесплатный курс по промпт-инжинирингу: от теории до готового AI-ассистента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры

По информации ведомства, продолжительность курса «Основы промпт-инжиниринга» составляет 15 академических часов и включает шесть модулей.

Обучение проходит в онлайн-формате с круглосуточным доступом к материалам, что позволяет участникам самостоятельно выстраивать удобный график и совмещать обучение с профессиональной деятельностью.

Программа курса:

- Знакомство с профессией. Кто такой промпт-инженер, его задачи и роль в эпоху ИИ.

- Понимание основ. Как устроены большие языковые модели (LLM), на чём они обучаются и где применяются в бизнесе.

- Базовые навыки промптинга. Создание системных промптов и выстраивание корректного взаимодействия с искусственным интеллектом.

- Продвинутые техники. Стратегии и паттерны работы с нейросетями, готовые библиотеки промптов.

- Практика создания ассистента. Разработка собственного AI-ассистента с базой знаний и интеграцией в Telegram-бот.

- Модификация и проекты. Расширение функционала AI-ассистента, интеграция с Google Календарём, оформление проектов в GitHub.

Курс разработан в партнёрстве с компанией Lerna и предназначен для всех, кто стремится получить новые навыки в работе с ИИ и применять их на практике.

По данным ведомства, это уже не первый совместный образовательный проект в партнерстве с компанией Lerna. В сентябре прошлого года стартовал бесплатный курс «Основы ИИ: ChatGPT», который вызвал значительный интерес у жителей Казахстана к изучению технологий искусственного интеллекта. На сегодняшний день на курс зарегистрировались более 220 тысяч участников, из них свыше 120 тысяч успешно завершили обучение и получили сертификаты.

Обучение реализуется в рамках масштабной инициативы AI Movement, направленной на развитие искусственного интеллекта в Казахстане.

Подробная информация и регистрация доступны по ссылке.