Бейбит Исабаев назначен акимом Жетысуской области

Глава государства подписал указ о назначении Исабаева Бейбита Оксикбаевича акимом области Жетісу, прекратив его полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в Талдыкорган для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней области Жетісу.

Глава Правительства зачитал депутатам письмо Президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области – Бейбита Исабаева и Багдата Карасаева.

В открытом голосовании принял участие 141 депутат, из них 106 отдали свой голос за кандидатуру Бейбита Исабаева, за Багдата Карасаева – 35.

Исабаев Бейбит Оксикбаевич родился 4 декабря 1962 года. В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, журналист; в 1999 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан, специалист-международник.

С 1985 по 1987 год - редактор Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию.

С 1987 по 1991 год - корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл жас».

С 1991 по 1994 год - заместитель, главный редактор газет «Оркен», «Горизонт».

С 1994 по 1995 год - генеральный директор Казахского государственного телевидения; заместитель главы Администрации Алматы; председатель Комитета внутренней политики акимата Алматы.

С 1995 по 1997 год - заместитель акима Алматы.

С 1997 по 1999 год - слушатель Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1999 по 2000 год - директор Департамента администрации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2000 по 2002 год - заведующий отделом правительственной информации канцелярии премьер-министра Республики Казахстан; советник министра иностранных дел Республики Казахстан; посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2002 по 2003 год - национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации «Центрально-Азиатское сотрудничество».

С 2003 по 2006 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.

С 2006 по 2008 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Турецкой Республике, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству; вице-министр культуры и информации РК.

С 2008 по 2009 год - пресс-секретарь президента РК.

С 2009 по 2015 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

С 2015 по 2019 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.

С июля 2019 года до 13 января 2022 года был руководителем представительства Президента Республики Казахстан в парламенте.

13 января 2022 года был назначен депутатом Сената Парламента РК.