Без прошлого нет будущего

– За годы независимости Казахстан прошел большой путь от социалистической сис­темы до рыночной экономики. Какую роль в построении Нового Казахстана должны сыграть наука и образование?

– Самую непосредственную, так как понятие независимости и механизм ее практического воплощения могут быть раскрыты только через доктринальное мышление и выразиться как воля народа в законодательном ее осуществлении. Наука и основанные на ней высокие технологии стали основным фактором в трансформации экономических и политических отношений. Ведущие страны мира превращаются в информационные общества, основанные на знаниях. Социальный интерес становится осмысленным только при его сочетании с научным исследованием и теоретическим пониманием той области, на которую он имеет вектор направленности.

Полноценное функционирование общественного сознания невозможно вне его исторического прошлого, как невозможно и глубоко продуманное исследование прошлого, которое было бы независимо от современных реалий. Только через поиск собст­венной национальной идентичности, укрепление национального суверенитета перед вызовами глобализации, а также определение оптимального и устойчивого фундамента для полноценного функционирования Казахстана на внутриполитической и мировой аренах можно достичь поставленной цели.

Могу об этом говорить с уверенностью, так как сама имею прямое отношение к этой неразрывной связи. Мне посчастливилось быть аспиранткой академика Султана Сартаева – архитектора первых законов Независимого Казахстана. Своим диссертантам он старался подобрать такие важные темы для рассмотрения, как, например, грани суверенитета, многомерное понятие независимости как состояния общества. При этом он предоставлял в помощь все имеющиеся у него архиважные документы о «параде суверенитетов». Успешно защитив кандидатскую, а позже и докторскую диссертации по актуальным аспектам конституционализма в Независимом Казахстане, я по сей день успешно применяю положения своих научных изысканий в образовании, написании монографий, учебных пособий, статей, а также при проведении социокультурных воспитательных имиджевых мероприятий в вузах.

– День Независимости – один из главных праздников, когда принято чтить нацио­нальных героев, внесших вклад в становление и укрепление суверенитета. Согласны с такой концепцией торжества?

– Полностью поддерживаю идею проведения этого праздника как Дня памяти национальных героев. Я являюсь очевидцем декабрьских событий 1986 года, когда наши сокурсники вышли на площадь с мирными требованиями уважения национальной идентичности. Совершенно справедливо поднята эта проб­лема Касым-Жомартом Токаевым в ходе Национального курултая, где Президент высказал мысль, что День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности.

Разумеется, первоначальное значение Дня Независимости будет сохранено, он остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать именно как День памяти. В его преддверии организуются мероприятия государственного масштаба. В частности, в стенах юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби ежегодно проводятся международные и республиканские научно-прак­тические конференции, «круглые столы», куда приглашаются национальные герои, очевидцы декабрьских событий, и это важно в познавательных целях, чтобы молодое поколение всегда помнило, какой ценой Казахстану досталась независимость.

– А как Вы оцениваете молодое поколение? Нет ли в их жизни элемента безразличия к будущему страны?

– Думаю, такие настроения имеют место в студенческой среде, и здесь важна роль педагогов. Молодое поколение, безусловно, будет готово в будущем перенять эстафету от старшего поколения, если преподаватели, наставники акцентируют внимание на создании национального кода. Только воспитание и образование, по мнению французского мыслителя Жан-Жака Руссо, могут сформировать патриота, рьяно борющегося за справедливые идеалы, основанные на понимании свободы и отвергаю­щие насилие.

Преподавателям необходимо постоянно в сравнительно-правовом аспекте обращаться к прак­тике и реа­лиям своей страны, показывая позитивный опыт достижений других стран, которые сумели вырваться далеко вперед, используя не инертный подход в развитии, а, например, инновационный прорывной или социально ориентированный. При этом страны смогли не потеряться в глобализирующемся мире, сохранив истоки своей национальной идентичности, суверенитет и его основное качество – независимость.

Любой путь к независимости – это дорога через зависимость, через преодоление хозяйственного, экономического, политического неравноправия в мире, сотканном из переплетений интересов разных государств и народов. Если ложно понятый нами суверенитет заставит нас отказаться от использования зарубежных инвестиций, импортных высоких технологий, способствующих повышению производительности труда, это будет непременно откатом назад.

Оценивая процесс становления государственной независимости, мы должны постоянно иметь в виду ее содержание и степень – от кого и насколько независима страна. «При любом уровне самодостаточности страны в современном целостном мире государства всегда будут взаимозависимы, хоть и суверенны. Ибо нет абсолютной независимости государств, как не бывает и полной свободы человека», то есть суверенитет без свободы немыс­лим.

В анализе политичес­ких механизмов реального воп­лощения суверенитета огромное значение имеет исследование утверждения и гарантирования свободы. Действительно, это понятие, возведенное в принцип жизни государства, углубляет понимание и истолкование его суверенности. В первую очередь это касается понимания и истолкования независимости как неотъемлемого качества суверенитета.

Государство приобретает статус независимого, лишь когда оно, отдавая полный отчет в том, что существует во взаимо­связанном и взаимозависимом мире, самостоятельно политически и экономически, когда, цивилизованно проводя свою внутреннюю и внешнюю политику, не впадает в зависимость от конъюнктурных соображений сиюминутного характера, от внешних давлений, когда имеет свой выверенный курс и собственную геополитическую и макроэкономическую выгоду. Думаю, именно эти истины надо доносить молодому поколению, чтобы, уезжая познавать идеа­лы других правовых систем, они возвращались на родину и внедряли полученные знания и опыт.

– Когда надо начинать прививать любовь к своей стране?

– Понятия «независимость» и «патриотизм» неразрывны. Именно сохранение лучших образцов культуры и истории прошлого может стать продуктивной составляющей нашего продвижения по пути прогресса, одновременно сохраняя национальный код. Воспитание нации с детского возраста поможет формированию национального самосознания и воспитанию нового казахстанского патриотизма. В связи с этим проведение имиджевых мероприятий вузов в школах, например, усилит связь дошкольного, среднего и высшего образования. Мне также импонирует опыт многих наших университетов, которые у себя открывают дошкольные учреж­дения, школы, колледжи, что гарантирует приток в их ряды уже подготовленных, патриотически настроенных обучающихся.