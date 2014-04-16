Без заголовка

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Приказы
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Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий Об утверждении Правил ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги морских портов Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуре О внесении изменения в приказ председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры от 20 декабря 2012 года № 438 «Об утверждении Правил выплаты доплат за условия труда гражданским служащим физической культуры и спорта» Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Об утверждении профессионального стандарта «Обеспечение безопасности перевозочного процесса на автомобильном транспорте» Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Об утверждении профессионального стандарта «Контроль за техническим состоянием автомобильного транспорта» Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан О внесении изменения в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года № 4-2/621 «Об утверждении квот закупа зерна в государственные ресурсы зерна в разрезе областей из урожая 2013 года» Приказ министра образования и наукиРеспублики Казахстан О внесении изменений и дополнения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2012 года № 163 «Об утверждении норм расходов, типовых договоров на обучение и прохождение стажировки по международной стипендии «Болашак» Приказ министра образования и науки Республики Казахстан О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 7 октября 2013 года № 413 «О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак» Содержание - скачать

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