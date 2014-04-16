Без заголовка

Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополийОб утверждении Правил ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги морских портовПриказ председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуреО внесении изменения в приказ председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры от 20 декабря 2012 года № 438 «Об утверждении Правил выплаты доплат за условия труда гражданским служащим физической культуры и спорта»Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики КазахстанОб утверждении профессионального стандарта «Обеспечение безопасности перевозочного процесса на автомобильном транспорте»Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики КазахстанОб утверждении профессионального стандарта «Контроль за техническим состоянием автомобильного транспорта»Приказ министра сельского хозяйства Республики КазахстанО внесении изменения в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года № 4-2/621 «Об утверждении квот закупа зерна в государственные ресурсы зерна в разрезе областей из урожая 2013 года»Приказ министра образования и наукиРеспублики КазахстанО внесении изменений и дополнения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2012 года № 163 «Об утверждении норм расходов, типовых договоров на обучение и прохождение стажировки по международной стипендии «Болашак»Приказ министра образования и науки Республики КазахстанО внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 7 октября 2013 года № 413 «О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак»
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