Фото: Kazpravda.kz
Общество
"Бездельничать не позволим": в Минтруда объяснили, почему не растут пособия для казахстанцев
Диасов Ораз
корреспондент

Черта бедности в Казахстане утверждена и действует по экономической возможности страны. Об этом заявил директор департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскар Ниязов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Представители СМИ отметили слова депутата Динар Нукетаевой о том, что доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 5,3% - это более 1,5 млн казахстанцев, и что черта бедности в Казахстане находится на одном уровне со странами Африки и Южной Америки.

Однако Аскар Ниязов выразил несогласие с таким утверждением.

«Черта бедности в Казахстане утверждена и действует по экономической возможности страны. Это первое. Второе – она утверждена в тех пределах, которые позволяют нашим гражданам активизироваться. Мы не должны повышать размер пособий и тем самым посадить людей дома, снижая потенциал их активности», - заявил спикер.

Он указал на опыт 2019 года, когда в стране размер пособий был увеличен.

«Что мы получили? Стало много фактов сокрытия доходов, увольнений с работы, разводов. Например, доход семьи превышает порог, и для того, чтобы получать АСП, супруги фиктивно разводятся. Таких случаев очень много было. Статистика разводов резко выросла в 2019 году. Адресная социальная помощь должна существовать на том уровне, который приемлем для проживания, и при этом, чтобы не снижать потенциал. Для этого мы и ввели этот вид помощи, как обусловленный и безусловный вид пособия. Обусловленный – это когда государство берет на себя обязательства по трудоустройству человека. А если он отказывается, то есть, не заинтересован в самостоятельном выходе из бедности, то есть, он хочет просто дома сидеть и получать пособия, то мы на это не даем возможности. Тогда мы АСП назначать не будем ему», - пояснил Ниязов.

При этом он отметил, что существует такой показатель, как паритет покупательской способности. В Казахстане он равняется примерно 2,2-2,5 доллара в день, в зависимости от региона.

«У нас черта бедности определяется по уровню экономического роста каждого региона, и поэтому наблюдается разница в прожиточном минимуме. Есть региональный прожиточный минимум, от которого мы считаем АСП 70%. Поэтому показатель варьируется от 2,2 доллара в день до 2,5 доллара. Самые бедные страны стремятся к тому, чтобы обеспечить свое население минимумом проживания - по одному доллару в день. Развивающиеся страны стремятся к 1,9 доллара в день, а более развитые - к 2,5 доллара в день. Дальше идут развитые страны – по 5,5 доллара в день. Мы - развивающаяся страна, и это позволяет нам варьировать от 2,2 до 2,5 доллара в день, и это соответствует всем нормам международного стандарта», - рассказал Аскар Ниязов.

Он добавил, что в 2020 году 184 тысячи семей получали АСП, из них были выведены из бедности 47 800 семей. В каждой семье проживает от 4 до 6 в среднем человек.

В 2021 году 198 тысяч семей стали получателями АСП. Рост связан с тем, что у 61 тысячи семей ухудшилось финансовое положение из-за пандемии. Но по итогам 2021 года из этих 61 тысячи семей выведены из бедности более 51 тысячи семей.

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