Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК рассказал об изменениях в законодательстве в сфере дорожной безопасности, уделив особое внимание вопросам управления мопедами и электросамокатами.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Представители МВД постоянно призывают водителей и пешеходов соблюдать ПДД и быть предельно внимательными. Тем не менее данные о количестве нарушителей остаются тревожными. С января этого года в КоАП внесены изменения, направленные на повышение дорожной безопасности.

– Сегодня регистрация мопедов – актуальная общественная проблема, особенно с учетом того, что теперь ответственность за управление без регистрации будет строго регулироваться законом, – сказал спикер. – Не секрет, что многие водители мопедов в городах игнорируют Правила дорожного движения. Сами же мопеды становятся распространенным видом транс­порта, особенно в сфере курьерской доставки и среди молодежи.

По данным МВД, в 2024-м на дорогах республики зафиксировано 1 819 ДТП с участием мопедов, в которых погибли 76 человек, 1 945 получили ранения. В этом году зафиксировано 103 аварии, жертвами которых стали двое несовершеннолетних, 105 получили ранения. 13 марта в Талдыкоргане девятиклассник выехал на мопеде со второстепенной дороги на главную и совершил столкновение с автомобилем. В результате ДТП юный водитель, к сожалению, погиб.

Ежегодный рост числа мопедов, а также рост числа аварий с их участием потребовали пересмотра правового регулирования их использования. В прошлом году в законодательство страны были внесены изменения, согласно которым, к примеру, мопед приравнен к механическому транспортному средству. Отметим, что основная часть внесенных изменений вступает в силу с 5 апреля.

Если ранее за нарушение ПДД водители мопедов привлекались к ответственности по статье 615 КоАП как иные участники дорожного движения, с наказанием в виде штрафа в размере двух МРП, то теперь они будут нести весь объем ответственности, возлагаемой на водителей механических транспортных средств. Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора водителю мопеда будет грозить штраф в размере 10 МРП.

Кайсар Султанбаев отдельно остановился на том, какое наказание грозит за вождение мопедов в нетрезвом виде. Сейчас водитель заплатит штраф в размере пяти МРП. С ужесточением законодательства санкция статьи предус­матривает административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Для управления мопедами необходимо водительское удостоверение категорий А, А1 или В. Внесены необходимые поправки в Правила регистрации автотранс­порта. На сегодня зарегистрировано 16 735 мопедов, выдано свыше 2 тыс. водительских удостоверений категорий А и А1.

– Регистрация мопедов осущест­вляется в упрощенном порядке. При первичной регистрации мототехники не предусмотрено взимание сборов. Объем двигателя не влияет на взимание платежей при регистрации, – добавил Кайсар Султанбаев и напомнил о правилах для самокатчиков. – Сезон открыт, уже выявлено около полутора тысяч нарушений, имеются ДТП с пострадавшими. Обращаюсь ко всем пользователям самокатов: соблюдайте Правила дорожного движения! Водителям электросамокатов запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить грузы и пассажиров, буксировать другой транспорт, передвигаться в темное время суток без светоотражающего элемента. Помните: соблюдение ПДД позволит сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.