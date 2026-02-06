Концепция «Дети Казах­стана» разработана Министерством просвещения совместно с уполномоченным по правам детей и отраслевыми ведомствами по поручению Главы государства и рассчитана на 2026–2030 годы.

Фото: СЦК

В документе обозначены четыре основных прио­ритета государства – безо­пасность детей, право на образование, здоровье, а также семья и соцзащита. Об этом в ходе пресс-конференции на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова.

По ее словам, впервые все действующие меры и программы в сфере защиты прав детей объединены в один документ.

– Практическая реализация концепции будет обеспечена через 158 мероприятий с объемом финансирования 1,3 триллиона тенге на пять лет. Для оценки ее эффективности предусмотрено 10 индикаторов. Эти меры будут реализованы 17 центральными государственными органами, – пояснила вице-министр.

В концепции указано, что с 2027 года также будет внедрена цифровая система «Путь ребенка», в которой оказываемые услуги организуют в едином формате. По информации Шынар Акпаровой, сегодня в стране функционируют 20 центров психологической поддержки и во всех школах внедрены уроки безо­пасности и контакт-центр 111.

– По программе «Адал азамат» предусмотрено масштабирование принципа «Закон и порядок». Это обеспечит безопасную среду для жизни, обучения и развития каждого ребенка. А акция «Таза Қазақстан» станет идеологичес­кой платформой для воспитания всех детей, – подчеркнула спикер.

Она также отметила, что в школах запланированы мероприятия по внедрению часов педагога-психолога, открытие 40 кабинетов помощи детям, подвергшимся насилию, запуск единой цифровой платформы для психологической диагностики и полной менторской поддержки несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе.

Для обеспечения антитеррористической безопасности в организациях образования установлены турникеты и работает лицензированная служба охраны. При этом кнопки сигнализации и система видеонаблюдения подключены к центрам оперативного управления. Также в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта планируется внедрение умных технологий.

– Систему защиты детей сегодня обеспечивают более 14 тысяч сотрудников – это работники органов опеки, педагоги-психологи и социальные педагоги. В регионах законодательно регламентирована деятельность управлений по защите прав детей. Согласно концепции, будет создано 20 управлений. А для индивидуальной поддерж­ки каждого ребенка появится долж­ность кейс-менеджера в органах опеки, – пояснила Шынар Акпарова.

Отметим, что возле школ уже установлены пешеходные дорожки и уличные фонари. И еще один важный момент: законодательно закреплены требования к установке безопасных замков на окнах новых жилых домов.

– В рамках концепции планируется обновление стандартов перевозки детей и проведение республиканской акции «Окно – SAFE». Планируется информирование родителей о безопасности детей посредством SMS. Будет расширена сеть безопасных мест для купания, а несовершеннолетних станут регулярно обучать навыкам плавания, – заключила вице-министр.