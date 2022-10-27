Фото пресс-службы Сената Парламента РК
Сенат

"Безрезультативно и неэффективно" – сенатор Лукин о качестве работы Комитета госаудита

Сенатор Андрей Лукин раскритиковал работу Комитета государственного аудита, в частности из-за проведения неэффективных и безрезультативных проверок. Об этом он заявил в своем депутатском запросе на имя премьер-министра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам сенатора, аудиторами фиксируются однотипные и повторяющиеся из года в год нарушения. В результате ненадлежащей организации работы ряд проверок оказались безрезультативными.

«В частности, из 82 запланированных мероприятий 28 или более 34% необоснованно включены в годовые перечни. Так, отдельные проверенные министерства не имели какого-либо уровня риска. В результате ненадлежащей организации работы ряд проверок оказались безрезультативными и неэффективными», - отметил Андрей Лукин.

Кроме того, сенатор поднял вопрос проведения камерального контроля.

По информации сенатора, территориальными департаментами такой вид контроля не был проведен, хотя должен был быть, по более 3 тыс. процедур госзакупок на общую сумму свыше 300 млрд тенге. Даже в случаях проведения, должностные лица нередко проводят подсчет условных скидок самостоятельно, а значит решение зависит от субъективного мнения проверяющего лица. Более того, в отдельных случаях аудиторы при явных признаках уголовных правонарушений не направляют материалы в
правоохранительные органы и не принимают меры административного воздействия.

В этой связи сенатор озвучил ряд предложений для улучшения работы аудиторов и повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и квазигосударственного сектора.

«Предлагаю пересмотреть критерии Системы управления рисками и порядок отбора объектов госаудита, строго соблюдать требования отраслевых приказов в части обязательности их исполнения, разработать методологическую основу единообразного применения норм законодательства о госзакупках при проведении камерального контроля, исключить человеческий фактор в процессе вынесения и отмены распоряжений о приостановлении расходных операций путем автоматизации через информационные системы», - предложил сенатор.

Популярное

Все
Долг ответственностью краcен
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
Все дело – в контенте
По широкому кругу вопросов
Звонкое наследие Амре
Агиткампания в недрах страны
Для сильных духом
Награда за спасение детей
С книгой для жизни
Нешуточные страсти на арене
«Сарыарка» идет без поражений
Обсудили ряд проблем
Настроить сердце на здоровый ритм
Остаться в живых
Ибрагимович – актер, а «Бавария» – экономист
Пиши и сокращай
Добро побеждает
Позвоните кандидату
Масштабная работа
Устроившего ралли у остановки водителя наказали в Караганде – видео
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Сенат
Статус ветеринаров до сих пор не определен – депутат Орынбе…
Сенат , Общество
Закон об амнистии участников январских событий принят Парла…
Президент , Сенат
Президенту доложили о работе Сената
Международное сотрудничество , Сенат , Другое
Делегация Парламентской Ассамблеи ОБСЕ посетит Приаралье

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]