"Безрезультативно и неэффективно" – сенатор Лукин о качестве работы Комитета госаудита

Сенатор Андрей Лукин раскритиковал работу Комитета государственного аудита, в частности из-за проведения неэффективных и безрезультативных проверок. Об этом он заявил в своем депутатском запросе на имя премьер-министра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам сенатора, аудиторами фиксируются однотипные и повторяющиеся из года в год нарушения. В результате ненадлежащей организации работы ряд проверок оказались безрезультативными.

«В частности, из 82 запланированных мероприятий 28 или более 34% необоснованно включены в годовые перечни. Так, отдельные проверенные министерства не имели какого-либо уровня риска. В результате ненадлежащей организации работы ряд проверок оказались безрезультативными и неэффективными», - отметил Андрей Лукин.

Кроме того, сенатор поднял вопрос проведения камерального контроля.

По информации сенатора, территориальными департаментами такой вид контроля не был проведен, хотя должен был быть, по более 3 тыс. процедур госзакупок на общую сумму свыше 300 млрд тенге. Даже в случаях проведения, должностные лица нередко проводят подсчет условных скидок самостоятельно, а значит решение зависит от субъективного мнения проверяющего лица. Более того, в отдельных случаях аудиторы при явных признаках уголовных правонарушений не направляют материалы в

правоохранительные органы и не принимают меры административного воздействия.

В этой связи сенатор озвучил ряд предложений для улучшения работы аудиторов и повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и квазигосударственного сектора.

«Предлагаю пересмотреть критерии Системы управления рисками и порядок отбора объектов госаудита, строго соблюдать требования отраслевых приказов в части обязательности их исполнения, разработать методологическую основу единообразного применения норм законодательства о госзакупках при проведении камерального контроля, исключить человеческий фактор в процессе вынесения и отмены распоряжений о приостановлении расходных операций путем автоматизации через информационные системы», - предложил сенатор.