Бибисара Асаубаева стала заслуженным мастером спорта РК по шахматам

Фото: instagram.com/bibisarachess/

Девушка поделилась этой радостной новостью со своими подписчиками в Instagram: «Можете меня поздравить. Перед вами заслуженный мастер спорта РК по шахматам, единственный в стране».

Напомним, в 2021 году казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева в 17 лет завоевала титул чемпионки мира по блицу. Это было первое в истории Казахстана «золото» на ЧМ среди взрослых. Также Асаубаева стала самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой мира.

В 2022 году девушка защитила звание чемпионки мира.

На прошедшем в январе 2023 года в городе Москве (Россия) международном турнире «Шахматные звезды» Асаубаева в рапиде сенсационно обыграла знаменитого гроссмейстера россиянина Сергея Карякина. А на недавнем шахматном турнире в Астане дважды выиграла в рапиде у величайшей шахматистки 4-кратной чемпионки мира Хой Ифань.